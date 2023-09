Jumătate dintre profesori cred că nu vor primi creșterile salariale promise, înainte de începerea anului școlar

Unul din doi profesori nu crede că va primi creşterile salariale promise, iar aproape o treime spun că situaţia lor financiară este precară sau modestă, potrivit Rador. La începutul noului an școlar, Fundația World Vision România a realizat un sondaj pentru a afla cum se simt și ce gândesc peste 800 de cadre didactice despre situația educației din țara noastră. Sondajul a relevat că profesorii sunt motivați să predea, dar se confruntă cu multe dificultăți materiale și de resurse.

Potrivit sondajului, 70% dintre profesori au un nivel ridicat de motivație, dar doar 32% se consideră într-o situație financiară bună sau foarte bună. Restul de 68% au o situație financiară acceptabilă, modestă sau precară. Mai mult, 50% dintre profesori nu cred că Guvernul va respecta promisiunile legate de salarizare făcute în timpul grevei din martie 2023, care a fost una dintre cele mai mari din ultimii ani.

Sondajul a mai arătat că 31% dintre profesori nu sunt mulțumiți de starea școlilor în ceea ce privește reparațiile, utilitățile și igienizarea. De asemenea, jumătate dintre profesori spun că nu au suficiente echipamente IT și că numărul de elevi dintr-o clasă este prea mare pentru a putea oferi o educație de calitate.

Experții Word Vision România consideră că rezultatele acestui sondaj indică nevoia de a investi mai mult în educație și evidențiază un paradox al sistemului de învățământ din România: „avem profesori motivați, dar fără resursele necesare pentru a-și face munca la standardele pe care ei și le doresc”.

Ligia Deca anunță că peste 3.400 de profesori nu au studii corespunzătoare postului

„În acest an şcolar, numărul de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului, situaţia pe care o am actualizată la nivelul zilei de astăzi, este de 3.440, faţă de 5.223 cât am avut în anul şcolar 2022-2023.

Eu sunt convinsă că atât creşterile salariale care au intrat în vigoare în luna iunie, cât şi măsurile pe care noile legi le prevăd pentru a încuraja ca absolvenţii de învăţământ superior (...) să aleagă cariera didactică vor asigura un trend descendent faţă de aceste cifre pe care le aveţi şi vom avea mai multe cadre didactice titulare şi calificate la clasă”, a transmis ministrul Educației, Ligia Deca.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News