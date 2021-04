José Mourinho, concediat de Tottenham

În vârstă de 58 de ani, Mourinho se afla pe banca tehnică a lui Spurs din noiembrie 2019, după ce a preluat conducerea echipei de la Mauricio Pochettino, scrie Sky News.

Tottenham ocupă în prezent poziţia a şaptea în Premier League, după ce vineri a remizat în deplasare cu Everton (scor 2-2), având şanse minime de a mai prinde unul dintre primele patru locuri până la finalul sezonului, care să-i asigure prezenţa în viitoarea ediţie din Champions League.

În acest sezon, Mourinho a suferit zece înfrângeri pe parcursul unei singure ediţii de campionat, pentru prima oară de la debutul carierei sale de antrenor.

Tottenham este calificată în finala Cupei Ligii engleze, în care va înfrunta formaţia Manchester City, duminică pe stadionul Wembley. Clubul londonez se numără printre cele 12 grupări de top din fotbalul continental care au anunţat luni dimineaţă crearea Super Ligii europene, o competiţie menită să facă concurenţă actualei Ligi a Campionilor.

De asemenea, Tottenham a anunțat despărțirea de antrenorul portughez și pe pagina de Twitter a clubului londonez.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS