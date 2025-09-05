Joe Biden, supus unei intervenții chirurgicale pentru cancer de piele. Ce tehnică a fost folosită

Fostul preşedinte american Joe Biden a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele şi se recuperează bine, a relatat joi NBC News, citând un purtător de cuvânt, conform Reuters.

Procedura, cunoscută sub numele de chirurgia Mohs, este utilizată în mod obişnuit pentru a trata cele mai frecvente forme de cancer de piele.

Operaţia are loc la doar câteva luni după ce Biden, în vârstă de 82 de ani, a dezvăluit în mai că a fost diagnosticat cu cancer de prostată metastatic. Echipa sa a descris boala ca fiind agresivă, dar sensibilă la hormoni, ceea ce înseamnă că este probabil să răspundă la tratament.

Un purtător de cuvânt nu a răspuns imediat joi la o solicitare de comentarii cu privire la operaţie.

Anterior, Biden a suferit o extirpare a unei leziuni cutanate în timpul unui control medical de rutină în 2023, în timp ce era preşedinte. Leziunea respectivă a fost identificată drept carcinom bazocelular.

Sănătatea fizică şi acuitatea mentală ale lui Biden au fost subiecte frecvente de atenţie în timpul preşedinţiei sale. El şi-a încheiat brusc candidatura pentru un nou mandat în iulie 2024, la doar câteva săptămâni după ce o prestaţie şovăielnică la dezbaterea împotriva lui Donald Trump a stârnit îngrijorare pe scară largă în cadrul Partidului Democrat.

Biden era cea mai în vârstă persoană aleasă vreodată preşedinte la momentul victoriei sale din 2020. Acest record a fost depăşit anul trecut, când Trump, acum în vârstă de 79 de ani, a fost ales preşedinte.

De când şi-a părăsit funcţia, Biden a păstrat un profil relativ discret, având doar câteva apariţii publice. În aprilie, a ţinut un discurs în care a apărat Administraţia Securităţii Sociale împotriva reducerilor propuse de administraţia Trump.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News