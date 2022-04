Joe Biden, mesaj despre Putin în ziua Paştelui Ortodox: Nu va reuşi niciodată să domine Ucraina

"Unitatea noastră pe plan intern, unitatea cu aliații și partenerii noștri și unitatea cu poporul ucrainean îi transmit lui Putin un mesaj clar: nu va reuși niciodată să domine și să ocupe toată Ucraina", a scris Joe Biden pe Twitter.

"Putin nu a reușit să-și ducă la îndeplinire marile ambiții pe câmpul de luptă", se mai arată în mesaj.

.@POTUS: Our unity at home, our unity with our Allies and partners, and our unity with the Ukrainian people is sending an unmistakable message to Putin: He will never succeed in dominating and occupying all of Ukraine. pic.twitter.com/V4ltUz5EAW