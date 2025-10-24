Flavia Guez-Merlan, expert în analiză comportamentală, a explicat că jocurile online și cele de noroc folosesc tehnici de neuromarketing, precum imagini și sunete rapide, culori și ritmuri care reduc gândirea rațională și cresc dorința de a juca.

Potrivit acesteia, algoritmii analizează comportamentul utilizatorilor și oferă recompense la momente strategice pentru a-i face să petreacă tot mai mult timp în joc, ceea ce stimulează dependența.

„Există un întreg ecosistem de instrumente care sunt folosite de cei care dezvoltă astfel de jocuri, instrumente preluate din partea de neuromarketing. Vorbeam puțin mai devreme despre aceste imagini care se succed foarte repede. Foarte multe jocuri, foarte multe reclame pentru jocurile de noroc folosesc aceste imagini foarte rapide.

Această secvență foarte rapidă, vizuală, încetinește activitatea neocortexului, și atunci e mult mai dificil să fiu rațional vizavi de subiectul respectiv. Văd o rotiță, îmi sar artificii și muzică extraordinară, vreau și eu să încerc. Dau 5 lei și pot să primesc 100.000 în schimb.

Toate elementele astea audiovizuale, la fel ca și în cinematografie și în televiziune, sunt folosite pentru a-i atrage și pentru a-i menține angajați în jocul respectiv. Fie că vorbim de gaming, fie că vorbim de gambling.

Mai mult decât atât, ele sunt construite astfel încât să crească utilizarea. Dacă eu mă joc astăzi 10 minute, există algoritmi special construiți care studiază comportamentul utilizatorului și acel algoritm vede că utilizatorul Flavia Guez se joacă 10 minute pe zi. A șaptea zi, când voi intra pe jocul respectiv, la minutul 9,5 îmi va prezenta un loot box, îmi va da un premiu ca să stau mai mult, să mă țină, să mă angreneze", a spus Flavia Guez-Merlan.

Comunicarea prin chat oferă conexiune, dar și riscuri

Ovidiu Iosif, Director Executiv al Asociației Joc Responsabil, a explicat că jocurile video sunt atractive și datorită componentei de socializare. Multe se joacă în echipă și oferă posibilitatea de comunicare prin chat, ceea ce le face captivante, dar și potențial periculoase, deoarece pot facilita contactul cu persoane necunoscute.

„Aș vrea să mai adaug încă un element care cred că face jocurile video atractive. Sunt multe jocuri care se joacă în echipă și permit o anumită socializare, fie cu prieteni de la școală, fie cu necunoscuți, sau poate și cu niște oameni care au alte intenții și intră în cercul elevilor. Ăsta poate să fie un lucru periculos.

Jocurile care au și dimensiunea de comunicare, chiar au un chat propriu - deci ei discută, se aliază între ei când sunt jocurile de strategie - cred că suplinesc multe nevoi. De asta le și fac foarte atractive. Adică nu numai atracțiile de care discutam, ci efectiv și partea aceasta de echipă, de socializare și de a juca împotriva altei echipe", a spus Ovidiu Iosif.

