Jocul Loteriei României care ar putea să dispară. "Nu va mai putea genera profituri"

"Pronosportul a fost un joc de tradiţie de-a lungul timpului. Doar că, pe partea de pariuri sportive, piaţa s-a eliberat, Loteria Română nu are monopol pe piaţa asta. Noi avem în continuare jocul Pronosport, pe care l-am păstrat din considerente tradiţionale. Nu este un joc care înregistrează venituri extraordinare. Din contră, s-ar putea să fie unele probleme cu menţinerea acestui joc, având în vederea majorarea taxelor pe pariuri mutuale, adoptată săptămânile trecute.

Din analize, în momentul de faţă iese că Pronosportul nu va mai putea genera venituri, profit. Suntem încă în analiză, vom vedea dacă vom renunţa la el.

Din păcate, Loteria Română nu a mai desfăşurat activităţi de pariuri sportive. Pentru mine, de când am preluat mandatul, aceasta a fost o prioritate. Am reluat acest proiect, chiar am reuşit să obţin aprobarea Consiliului de Administraţie anul acesta. Este un proiect strategic pentru noi să implementăm pariurile sportive, pentru că este clar că e o piaţă pe care trebuie să fim, pentru că suntem un brand de încredere şi românii vor să ne vadă pe această piaţă. Sunt şi mulţi operatori ilegali în piaţă, şi pe jocuri de cazino şi pe partea de pariuri, iar statul român trebuie să se îngrijească să canalizeze jucătorul spre o piaţă reglementată. De aceea, Loteria Română ar trebui să aibă acest pachet de jocuri şi îl vom avea cu siguranţă până la finalul anului viitor.

În momentul de faţă, suntem într-o analiză complexă. Sunt reglementări de la care trebuie să plecăm legat de arhitectura tehnică pe care trebuie să o implementăm în spaţiile noastre şi mai sunt şi considerente de natura suprafeţei agenţiilor. Nu vom putea desfăşura partea asta de pariuri în orice locaţie. Vom vedea ce procent dintre spaţii putem pune la dispoziţia proiectului şi va urma să facem analiza tehnică, dacă se va merge pe ideea caselor de pariuri clasice, cu televizoare, omul scrie un bilet, îl dă operatorului. În ultima vreme sunt la modă şi terminalele autonome, cu toate informaţiile disponibile. E ca la orice supermarket unde se face self-checkout", a declarat Ionuţ-Valeriu Andrei.

