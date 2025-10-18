€ 5.0889
Data publicării: 17:07 18 Oct 2025

Jigniri la Casa Albă. O întrebare a scos-o din sărite pe purtătoarea de cuvânt: Pur și simplu nu-ți spun asta în față
Autor: Tiberiu Vasile

Jigniri la Casa Albă. Întrebarea ce a enervat-o la culme pe purtătoarea de cuvânt Pur și simplu nu-ți spun asta în față Sursa Foto: Agerpres
 

O întrebare banală adresată de un jurnalista stârnit un val de replici ironice și jigniri din partea purtătoarei de cuvânt a Casei Albe.

Un simplu raport de presă american a scos la iveală tensiuni neașteptate în comunicarea oficialilor Casei Albe. Un jurnalist de la HuffPost care a întrebat despre cine a venit cu ideea de a găzdui summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, privind o posibilă pace în Ucraina, a fost ținta unor răspunsuri jignitoare din partea purtătoarei de cuvânt Karoline Leavitt și a directorului de comunicare Steven Cheung. Conform publicației, ambii oficiali au reacționat cu replici scurte de tipul „Mama ta”, continuând seria de insulte.

Întrebarea privind alegerea orașului pentru întâlnirea viitoare dintre Trump și președintele rus a provocat reacții neașteptate din partea oficialilor americani. Karoline Leavitt a răspuns câteva minute mai târziu: „Mama ta a făcut-o”, în timp ce Steven Cheung a adăugat scurt: „Mama ta”.

Când reporterul HuffPost a întrebat-o pe Leavitt dacă îi pare amuzant răspunsul său, purtătoarea de cuvânt a replicat dur: „Mi se pare amuzant că te consideri de fapt un jurnalist. Ești o persoană de extremă stânga pe care nimeni nu o ia în serios, nici măcar colegii tăi din presă, pur și simplu nu-ți spun asta în față. Nu-mi mai trimite mesaje cu întrebările tale nesincere, părtinitoare și de rahat.”

Donald Trump a scăpat și el un limbaj nepotrivit în conferința de presă cu Volodimir Zelenski

Evenimentele au venit într-un context tensionat la Washington, unde Donald Trump a fost surprins vineri folosind un limbaj nepoliticos în timpul unei conferințe cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Întrebat despre informațiile potrivit cărora guvernul Venezuelei ar fi propus ca Nicolas Maduro să renunțe la putere, Trump a spus: „A oferit totul. A oferit totul, ai dreptate. Știi de ce? Pentru că nu vrea să se f*** cu Statele Unite” (răspuns exact: “He doesn`t want to f– around with the United States”).

Declarațiile președintelui SUA vin după ce oficialii venezueleni au dezvăluit un plan prin care Maduro ar putea părăsi funcția, încercând astfel să diminueze presiunile crescânde exercitate de Washington asupra guvernului de la Caracas.

