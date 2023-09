Jean Paler, de trei săptămâni în spital, în urma unui stop cardiorespirator: "Medicii nu mai au ce să îmi facă"

Jean Paler a fost internat, în urma unui stop cardiorespirator, și ulterior transferat în patru spitale, până a ajuns la București.

"Am fost în patru spitale și am ajuns la București. De cinci zile, sunt în Spitalul Militar, la secția cardiologie, după ce am trecut prin toate secțiile de terapie intensivă", a declarat Jean Paler, pentru viva.ro.

"Sunt atât de multe adunate, încât nici ei (n.r. medicii) nu mai știu ce să îmi mai zică. Singurul sfat al lor este să stau acasă. Ar fi cazul să mă retrag. Eu de-abia aștept să înceapă Festivalul Umorului din zona Maramureșului. Se ține la Baia Mare. Este la jumătatea lunii octombrie. Al doilea festival de acest gen se ține în memoria lui Gyuri Pascu. Am fost în fiecare an la festival, am fost prieteni la cataramă", a declarat actorul.

"Nu mai au ce să îmi facă"

"Medicii au spus că e mai bine să merg acasă, să mă odihnesc, că am timp să merg la festivaluri și la anul. Mă pun eu pe picioare! Comparativ cum am fost la început, pe o scară de la 1 la 10, am depășit 5. Am întrebat puțin mai devreme cât mă mai țin și m-au întrebat dacă mă grăbesc. Sunt deja în spital de aproape trei săptămâni. Nu mai au ce să îmi facă. Nu mi-au pus alte stenturi. Inimioara a obosit și ea", a mai declarat actorul de comedie", a spus Jean Paler.

"Eu am fost vinovatul principal al căderii mele"

"Eram la mare și, după un spectacol, mi s-a făcut rău. Eu am fost vinovatul principal al căderii mele. Am făcut un puseu cardiorespirator. Nu am mai putut respira. Au chemat salvarea. Dar eu am vrut să mă deplasez singur, cu un cadru. M-au dus, mai întâi, la spital în Constanța, apoi periplul a continuat. Nu-mi dădeau de cap. Nu știau unde să mă trimită, ce să facă cu mine", a mai declarat actorul.

"M-am obișnuit cu infarct după infarct"

Actorul se luptă cu grave probleme de sănătate, Este cardiac cronic, iar inima sa, pe care are montate patru stenturi și un defibrilator, poate ceda oricând.

"Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator pus. (...) În fiecare an stau în spitale cel puțin patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează că la televizor par mult mai mic la înălțime, dar eu am 1,90 și se întreabă cum poate inima să împingă sângele la creier și la picioare. E o chestie inedită!

Am fibrilație atrială permanentă, de aia am și pus aparatul pe inimă. Inima bate în fibrilații, face sincope, face pauze. Cea mai lungă pauză a fost de 12 secunde, 12 secunde când inima mea nu a bătut deloc. Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă, s-a întâmplat din senin. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina. Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, spunea actorul, în urmă cu doi ani, în emisiunea "Teo Show".

