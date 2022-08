Je suis David Popovici. Sau ce vreau să mă fac când o să fiu mare

Medic, pompier, avocat, inginer, mecanic, fotbalist, patron. Răspunsuri date de cei mai mulţi. Dar, din 2022, mai e unul. David Popovici. Pentru că asta ar trebui să vrem toţi să fim când vom fi mari.

Nu să înotăm, nu să doborâm recorduri mondiale. Nu să ne trezim la 3:30 dimineaţa ca să mâncăm. Ci să fim David Popovici la atitudine. Să ţinem fruntea sus, să ştim că suntem cei mai buni la ceva şi să nu lăsăm pe nimeni să ne spună altceva. Să vrem să inspirăm pe alţii, dar şi să înţelegem că singuri nu suntem nimic.

Să acceptăm că zilnic e ceva de îmbunătăţit, chiar şi când eşti în vârf.

Să trecem de la "vreau să am bani, dar nu vreau să muncesc", la "vreau să muncesc, să fiu numărul 1".

Asta ne învaţă David Popovici după fiecare performanţă. Nu umilinţă, nu aroganţă. Ne învaţă că e perfect în regulă să fii cel mai bun, să ştii că eşti, şi să nu o ascunzi. Ne învaţă să ieşim din paradigma românească, acel "alţii sunt mai buni decât noi, au şi condiţii mai bune, e altă viaţă acolo".

Dacă el poate, noi de ce nu am putea?

De ce nu am putea să privim spre ziua de mâine cu optimism? Să ştim că, indiferent ce ne-ar aduce, noi vom fi pregătiţi să o înfruntăm. Şi că e în regulă să eşuezi, dacă ai încercat şi ai dat tot ce ai avut mai bun. Şi că nu trebuie să punem răul în faţă, să ne pregătim pentru tot ce poate merge greşit.

Je suis David Popovici. Şi poate că de azi ar trebui să fim cu toţii!

*acest articol reprezintă o opinie

CITEŞTE ŞI - Antrenorul Adrian Rădulescu: David Popovici avea deja, la 10 ani, inteligenţă şi talent

Noul deţinător al recordului mondial la 100 m liber, adolescentul român David Popovici avea deja, la 10 ani, "inteligenţă şi talent", a declarat pentru AFP Adrian Rădulescu, cel care a fost dintotdeauna antrenorul său.

Adrian Rădulescu şi-a amintit de prima sa întâlnire cu David Popovici: "David a venit la clubul nostru când avea nouă ani. Nu era cel mai uşor de antrenat, căuta mai ales să se distreze, ca toţi puştii. Avea însă ceva special, era foarte competitiv."



Întrebat dacă a văzut imediat potenţialul lui Popovici, Rădulescu a răspuns: "Nu chiar. Aveam mulţi înotători talentaţi. Unii erau concentraţi pe antrenamente, alţii pe distracţie. A fost nevoie de timp ca să se vadă că ar putea să se concentreze pe antrenamente şi să progreseze. Avea probabil 10 sau 11 ani când a înţeles despre ce este vorba."



"Eram în cantonament, el trebuie să fi avut zece ani, am organizat o competiţie cu înotători de aceeaşi vârstă. Douăzeci şi cinci de metri de înotat şi ultimul era eliminat. Doi băieţi erau mai buni ca el, am început jocul. De fiecare dată, David termina penultimul. În faţă, au vrut să arate că sunt buni şi au obosit. În finală, ultimul nu mai avea energie şi David a câştigat. Deci la 10 ani avea deja inteligenţă şi talent", a spus antrenorul.



Întrebat ce îl face pe Popovici atât de special, Rădulescu a explicat: "Este gata să asculte. Are însă nevoie de

informaţii, de argumente. Asta înseamnă că în timp a dobândit multe cunoştinţe despre înot. Era pregătit să înţeleagă înotul încă de la început. De asemenea, este dispus să facă sacrificiile necesare oricărui sportiv profesionist. Să planifice ieşirile, vacanţele, familia sa, având mereu în minte programul competiţiilor. Când iese, e mereu primul care se întoarce (...) De asemenea, îşi stabileşte obiective personale, dar se gândeşte şi la altele, mai mari. Nu este vorba doar de câştigarea unor medalii, ci de a deveni o sursă de inspiraţie pentru ceilalţi înotători."



"Da, este incredibil că asta se întâmplă atât de repede", când Popovici are doar 17 ani, a recunoscut Rădulescu. VEZI MAI MULTE AICI

