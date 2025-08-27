Jaqueline Cristian, victorie-fulger la US Open. Românca s-a calificat în turul doi după doar 65 de minute

Jaqueline Cristian a reușit marți seară una dintre cele mai convingătoare evoluții din cariera sa. Românca a obținut o calificare istorică în turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Sportiva, aflată pe locul 50 în clasamentul mondial, a învins-o fără drept de apel pe americanca Danielle Collins, numărul 61 WTA, cu scorul de 6-2, 6-0, într-un meci care a durat doar o oră și cinci minute.

Partida disputată la New York a arătat o versiune extrem de solidă a jucătoarei românce, care a dominat aproape fiecare schimb de mingi. Jaqueline Cristian, în vârstă de 27 de ani, a încheiat confruntarea cu patru ași, două duble greșeli și un total de 20 de lovituri câștigătoare, comițând doar 10 erori neforțate. De cealaltă parte, Collins, fostă finalistă de Grand Slam și o adversară redutabilă pe hard, a contabilizat doi ași și 14 winners, dar și 31 de greșeli neforțate, care au cântărit decisiv în economia jocului.

Succesul de marți are o semnificație specială pentru Cristian, care a reușit să-și ia revanșa în fața americancei după înfrângerea din turul al treilea la Madrid, în 2023, când Collins se impunea cu 3-6, 6-4, 6-1. De această dată, românca nu i-a lăsat nicio șansă adversarei și a demonstrat maturitatea sportivă dobândită în ultimele luni.

Pentru accederea în turul secund al turneului, Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec în valoare de 154.000 de dolari și 70 de puncte WTA. Grație acestui rezultat, ea a urcat deja pe locul 44 în ierarhia live, cea mai bună poziție a carierei sale de până acum.

În runda următoare, „SuperJaq” o va întâlni pe învingătoarea dintre americancele Sofia Kenin, cap de serie numărul 26 și locul 27 mondial, și Ashlyn Krueger, numărul 38 WTA. Indiferent de adversară, misiunea româncei va fi una dificilă, însă forma arătată în debutul turneului îi oferă motive serioase de încredere.

Ziua de marți a adus și alte emoții pentru fanii tenisului românesc, întrucât pe tabloul principal de la US Open este prezentă și Sorana Cîrstea, care urmează să joace în această noapte împotriva argentiniencei Solana Sierra.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News