Japonia pregătește noi măsuri pentru stimularea economiei. Sumă imensă alocată de autorități

Guvernul nipon intenţionează să adopte măsuri de peste 30.000 miliarde de yeni (265 miliarde de dolari) pentru a atenua efectele negative ale pandemiei asupra economiei Japoniei, au declarat duminică pentru Kyodo surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Printre măsuri se află acordarea de subvenţii în numerar, în valoare de 100.000 yeni (879,58 dolari), pentru fiecare copil cu vârsta de sub 18 ani, şi reluarea programului subvenţionat "Go To Travel" pentru a promova turismul intern, susţin sursele.

Anterior noul premier Fumio Kishida estimase că valoarea pachetului de stimulare a economiei va fi de "câteva mii de miliarde de yeni".

Guvernul nipon va finanţa măsurile cu fondurile necheltuite din bugetul pe 2020 şi intenţionează să emită noi bonduri pentru a acoperi diferenţa, adaugă sursele. În 2020, valoarea combinată a măsurilor de stimulare a celei de-a treia economii mondiale s-a ridicat la aproximativ 3.000 de miliarde de dolari.

Premierul japonez Fumio Kishida şi-a anunţat la 1 noiembrie victoria în alegerile legislative, după ce coaliţia aflată la putere şi-a menţinut o majoritate parlamentară peste aşteptări, şi a insistat asupra ideii sale de a promova "un nou capitalism", centrat pe susţinerea creşterii economice, însoţită de majorări salariale pentru lucrători.

"Vom face tot posibilul pentru a creşte salariile lucrătorilor, pentru ca toată lumea să beneficieze de rezultatele creşterii economice", a declarat oficialul nipon, scrie Agerpres.

Bunicul prinţesei Mako a murit la scurt timp după nunta care a șocat opinia publică din Japonia

Tatsuhiko Kawashima, tatăl prinţesei moştenitoare Kiko a Japoniei şi profesor emerit la Universitatea Gakushuin din Tokyo, a murit joi, la vârsta de 81 de ani, a informat Agenţia Casei Imperiale a Japoniei, potrivit Kyodo, citat de Agerpres.



Kiko este soţia prinţului Akishino, fratele împăratului Naruhito.



Moartea lui Kawashima survine la scurt timp după căsătoria nepoatei sale, fosta prinţesă Mako, cu un japonez provenind dintr-o familie fără titluri nobiliare, Kei Komuro, pe 26 octombrie.



Kawashima fusese internat la Spitalul Internaţional Sf. Luca din Tokyo pe 19 octombrie. Prinţesa moştenitoare şi cele două fiice ale sale l-au vizitat de mai multe ori la spital, au declarat surse apropiate familiei.



Originar din Tokyo, Kawashima a fost şi bunicul prinţului Hisahito, în vârstă de 15 ani, al doilea în ordinea succesiunii la tronul imperial japonez, şi al prinţesei Kako, în vârstă de 26 de ani (citește continuarea AICI).