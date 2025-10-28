Jamaica se pregătește pentru cea mai puternică furtună din lume

Uraganul Melissa, care urmează să lovească țara marți dimineață, a fost deja acuzat de trei „decese legate de furtună” pe insulă, precum și de alte patru morți în Haiti și Republica Dominicană, conform BBC.

Cu viteze ale vântului care ating 175 mph (282 km/h), Melissa este un uragan de categoria 5, cel mai înalt nivel de intensitate în scala Saffir–Simpson. Meteorologii avertizează că furtuna se intensifică rapid și că ritmul ei lent ar putea aduce ploi torențiale prelungite, crescând riscul de inundații devastatoare și alunecări de teren.

Centrul Național pentru Uragane din SUA (NHC) anunță că Jamaica ar putea primi între 15 și 30 de centimetri de precipitații, iar în unele regiuni chiar mai mult. Totodată, sunt așteptate valuri de furtună de până la 13 picioare (aproape 4 metri) și vânturi distructive care pot izola complet comunități întregi.

Guvernul: „Ne pregătim pentru o furtună cum nu am mai văzut niciodată”

Într-o intervenție la postul britanic BBC, ministrul informațiilor din Jamaica, Dana Morris Dixon, a transmis un mesaj de avertizare și solidaritate către populație.

„Guvernul jamaican a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a se pregăti pentru o furtună cum nu am mai văzut niciodată”, a spus oficialul, subliniind gravitatea situației.

„Se estimează până la 40 de centimetri de ploaie în unele regiuni, cifre pe care nu le-am mai întâlnit niciodată în Jamaica”, a adăugat ea.

Dixon a explicat că solul este deja saturat, deoarece luna octombrie este oricum cea mai ploioasă perioadă a anului, iar noile precipitații ar putea declanșa inundații extinse și alunecări de teren masive în zonele muntoase.

„Ultimul uragan care a lovit direct Jamaica a fost acum 37 de ani. Este esențial ca oamenii să ia în serios acest fenomen”, a spus ea.

Ministrul a mai precizat că Jamaica are 881 de adăposturi active, toate disponibile gratuit pentru populație.

„Nimeni în Jamaica nu a trecut prin ceva comparabil”

Meteorologul și vânătorul de furtuni Matthew Cappucci, intervievat de BBC, afirmă că Melissa este „cel mai puternic uragan care va lovi Jamaica de când există înregistrări”.

El a comparat situația actuală cu uraganul Gilbert, din 1981, care a ucis 49 de persoane în Jamaica, fiind atunci o furtună de categoria 3.

„Melissa ar putea fi cu un ordin de mărime mai semnificativă”, a explicat Cappucci, arătând că forța uraganelor nu crește liniar, ci exponențial.

„Nimeni din Jamaica nu a trecut prin ceva comparabil cu ceea ce urmează să aibă loc”, a avertizat el.

Specialistul a adăugat că, deși uraganele de categoria 5 există, este extrem de rar ca ele să atingă uscatul, ceea ce face ca impactul asupra Jamaicăi să fie și mai neobișnuit și potențial devastator.

Evacuări obligatorii și închiderea completă a țării

Premierul Andrew Holness a anunțat instituirea evacuării obligatorii pentru locuitorii din zonele joase și de coastă, acolo unde riscul de valuri de furtună și inundații este cel mai ridicat.

„Ordinele de adăpostire sunt deja în vigoare, iar toate școlile publice au fost mutate online”, a declarat premierul.

Totodată, cele două aeroporturi internaționale, Norman Manley din Kingston și Sangster din Montego Bay, au fost închise complet, suspendând toate operațiunile aeriene pentru weekend.

Autoritățile au mobilizat serviciile de urgență, armata și voluntarii Crucii Roșii, pregătind provizii de apă, hrană și combustibil pentru adăposturi.

Locuitorii au fost îndemnați să-și asigure locuințele, să nu iasă afară în timpul furtunii și să rămână în contact cu autoritățile locale.

O țară în alertă totală

Situația din Jamaica este asemănătoare cu cea din Haiti, Republica Dominicană și Bahamas, unde se așteaptă, de asemenea, inundații rapide și alunecări de teren.

Centrul Național pentru Uragane avertizează că efectele pot fi „catastrofale și amenințătoare pentru viață” în toată regiunea.

De asemenea, experții spun că, din cauza mișcării lente a uraganului, ploile se vor prelungi pe o perioadă de mai multe ore, crescând riscul de distrugeri masive.

În Kingston, capitala Jamaicăi, străzile au devenit pustii încă de luni seară. Oamenii s-au baricadat în case, iar autoritățile au închis toate instituțiile publice și magazinele mari.

O furtună care va intra în istorie

Uraganul Melissa reprezintă, potrivit meteorologilor, cea mai puternică furtună formată pe planetă în 2025 și una dintre cele mai periculoase din ultimele decenii.

Cappucci avertizează că impactul va fi istoric: „Este o furtună extrem de rară – un uragan de categoria 5 care lovește direct o insulă dens populată. Va fi un eveniment de care Jamaica își va aminti pentru totdeauna.”

Guvernul și organizațiile internaționale au lansat apeluri la calm, dar și la vigilență maximă.

„Viața este mai importantă decât orice altceva. Ascultați sfaturile autorităților, mergeți la adăpost și rămâneți acolo până când este sigur să ieșiți”, a transmis ministrul informațiilor.

În Jamaica, oamenii privesc spre cerul întunecat cu teamă și speranță. Uraganul Melissa nu este doar o furtună – este o încercare de rezistență și solidaritate pentru o întreagă națiune.