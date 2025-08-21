J.D. Vance: Europenii trebuie să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei

Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a declarat miercuri că țările europene trebuie să își asume 'cea mai mare parte a poverii' pentru a garanta securitatea Ucrainei, având în vedere că este continentul lor, relatează EFE și Reuters.
'Nu cred că ar trebui să ne asumăm totul. Cred că trebuie să ajutăm, dacă este necesar, pentru a opri războiul și crimele. Dar cred că trebuie să ne așteptăm, iar președintele (Donald Trump) cu siguranță se așteaptă, ca Europa să joace rolul central', a declarat Vance într-un interviu la postul de televiziune Fox News.
'Indiferent de forma pe care o va lua aceasta, europenii vor trebui să-și asume cea mai mare parte a poverii. Este continentul lor, este securitatea lor, iar președintele a fost foarte clar - ei vor trebui să își intensifice eforturile', a adăugat el.
În cadrul interviului, Vance a mai spus că, în timpul vizitei liderilor europeni și a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă luni, Trump a luat inițiativa de a-l suna imediat pe președintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să avanseze în privința unei posibile întâlniri bilaterale între cele două părți.
Vance a precizat că Rusia vrea o parte din teritoriul ucrainean, 'majoritatea acesteia fiind ocupată de ei, dar și ceva ce nu au ocupat'.
Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a spus că 'schimbul de teritorii' și modificările de teritorii vor fi cruciale pentru orice soluție.
Ucraina se opune cedării oricărui teritoriu, o poziție despre care președintele Volodimir Zelenski a spus că este înscrisă în Constituția țării.
Dar Kievul nu are în prezent capacitatea militară de a recuceri toate zonele ocupate de ruși și are o influență diplomatică limitată de a forța o retragere pe termen scurt.
Președintele american Donald Trump vrea să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, care durează de trei ani și jumătate.
Una dintre prioritățile Ucrainei este garantarea securității împotriva agresiunii ruse. Trump a spus că nu va desfășura trupe americane acolo, dar ar putea oferi sprijin aerian american.
Țările europene au format o 'coaliție a voinței' care ar angaja forțe pentru a garanta securitatea Ucrainei.
În contextul în care Trump este nemulțumit de ajutoarele militare americane de miliarde de dolari oferite Ucrainei până acum, Casa Albă a spus că Washingtonul nu va continua 'să scrie cecuri în alb' pentru a finanța apărarea Kievului.
Trump vrea să transfere aliaților europeni mai multe responsabilități pentru costuri, potrivit Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu