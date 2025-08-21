J.D. Vance: Europenii trebuie să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei

'Nu cred că ar trebui să ne asumăm totul. Cred că trebuie să ajutăm, dacă este necesar, pentru a opri războiul și crimele. Dar cred că trebuie să ne așteptăm, iar președintele (Donald Trump) cu siguranță se așteaptă, ca Europa să joace rolul central', a declarat Vance într-un interviu la postul de televiziune Fox News.



'Indiferent de forma pe care o va lua aceasta, europenii vor trebui să-și asume cea mai mare parte a poverii. Este continentul lor, este securitatea lor, iar președintele a fost foarte clar - ei vor trebui să își intensifice eforturile', a adăugat el.



În cadrul interviului, Vance a mai spus că, în timpul vizitei liderilor europeni și a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă luni, Trump a luat inițiativa de a-l suna imediat pe președintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să avanseze în privința unei posibile întâlniri bilaterale între cele două părți.



Vance a precizat că Rusia vrea o parte din teritoriul ucrainean, 'majoritatea acesteia fiind ocupată de ei, dar și ceva ce nu au ocupat'.



Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a spus că 'schimbul de teritorii' și modificările de teritorii vor fi cruciale pentru orice soluție.



Ucraina se opune cedării oricărui teritoriu, o poziție despre care președintele Volodimir Zelenski a spus că este înscrisă în Constituția țării.



Dar Kievul nu are în prezent capacitatea militară de a recuceri toate zonele ocupate de ruși și are o influență diplomatică limitată de a forța o retragere pe termen scurt.



Președintele american Donald Trump vrea să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, care durează de trei ani și jumătate.



Una dintre prioritățile Ucrainei este garantarea securității împotriva agresiunii ruse. Trump a spus că nu va desfășura trupe americane acolo, dar ar putea oferi sprijin aerian american.



Țările europene au format o 'coaliție a voinței' care ar angaja forțe pentru a garanta securitatea Ucrainei.



În contextul în care Trump este nemulțumit de ajutoarele militare americane de miliarde de dolari oferite Ucrainei până acum, Casa Albă a spus că Washingtonul nu va continua 'să scrie cecuri în alb' pentru a finanța apărarea Kievului.



Trump vrea să transfere aliaților europeni mai multe responsabilități pentru costuri, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News