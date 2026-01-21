€ 5.0961
Stiri

Iulia Albu, gest emoționant pentru o familie: „A fi influencer înseamnă și a face bine"
Data actualizării: 14:33 21 Ian 2026 | Data publicării: 14:29 21 Ian 2026

Iulia Albu, gest emoționant pentru o familie: „A fi influencer înseamnă și a face bine”
Autor: Alexandra Curtache

Iulia Albu Sursa foto: Facebook Iulia Albu

Iulia Albu a demonstrat din nou că influența în mediul online poate însemna mai mult decât vizibilitate și like-uri.

Iulia Albu a lansat un apel public emoționant, prin care își îndeamnă comunitatea să sprijine o familie aflată într-o luptă zilnică cu boala și lipsurile, transformând solidaritatea într-un gest concret de ajutor.

„A fi influencer înseamnă și a face bine”

Într-un videoclip publicat pe Instagram, Iulia Albu a vorbit deschis despre responsabilitatea pe care o implică notorietatea online.

„Pentru că a fi influencer înseamnă și a face bine și a aduna comunități de suport, astăzi este despre tine @angelralu84 și tatăl tău”, a spus aceasta, explicând că materialul este dedicat Ralucăi și tatălui ei, un om care muncește neobosit pentru a-și susține familia.

 

Mesajul care a impresionat-o pe Iulia Albu

Vedeta a mărturisit că totul a pornit de la un mesaj primit „acum ceva timp” de la Raluca, o tânără pe care o descrie drept „absolut superbă”. Emoționată de povestea ei, Iulia Albu a decis să nu rămână indiferentă și să își folosească platforma pentru a le oferi sprijin.

„Acum ceva timp mi-a scris o fată absolut superbă acest mesaj și nu am putut să rămân nepăsătoare. Așa că acesta este materialul meu pentru și pentru ceea ce face tatăl tău. Tatăl Ralucăi face cele mai frumoase căsuțe pentru păpuși. Le face la comandă și muncește din greu pentru ele. Cu siguranță o asemenea căsuță este o bucurie pentru copilul care o primește. Dragilor haideți să fim alături de ei și să plasăm comenzi pe care tatăl Ralucăi să le onoreze. Haideți să îi ajutăm cu un gest mic și în același timp să bucurăm și un copil din viața noastră și pe Raluca, o fată absolut minunată, care merită absolut tot, în ciuda faptului că viața i-a luat atât de multe. Haideți să fim împreună și să aducem puțină bucurie”, a spus Iulia Albu.

Povestea Ralucăi, o luptă dusă din prima zi

Raluca suferă, încă de la naștere, de tetrapareză spastică, o formă severă de paralizie cerebrală, cauzată de o leziune a creierului. Afecțiunea îi afectează toate cele patru membre, provocând slăbiciune musculară, rigiditate accentuată și dificultăți majore de mișcare, postură și echilibru. Viața ei presupune un tratament complex și continuu, cu accent pe kinetoterapie și intervenții specifice pentru ameliorarea simptomelor.

Prin gestul său, Iulia Albu a arătat că empatia și solidaritatea pot transforma rețelele sociale într-un adevărat sprijin pentru cei aflați în nevoie. Un simplu share, o comandă sau un mesaj pot însemna mai mult decât un gest simbolic: pot aduce speranță, demnitate și bucurie acolo unde viața a fost nemiloasă. 

iulia albu

iulia albu
