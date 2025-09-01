Israelul avertizat de Germania cu privire la eventuala preluare a controlului total asupra Fâșiei Gaza 

Germania respinge toate ideile care ar implica deplasarea sau evacuarea populației palestiniene, a declarat la Berlin ministrul de externe german Johann Wadephul înaintea plecării într-o vizită în India.



Gaza trebuie să fie parte a unui viitor stat palestinian, în cadrul unei soluții cu două state. Același lucru se aplică Cisiordaniei, unde Germania respinge toate ideile din partea Israelului privind o anexare prin încălcarea dreptului internațiopnal, a subliniat șeful diplomației germane.



Demnitarul german a evidențiat gravitatea situației umanitare din Fâșia Gaza, adăugând că trebuie să se pună capăt luptelor și că toți ostaticii încă aflați în mâinile mișcării palestiniene Hamas trebuie să fie eliberați.



Johann Wadephul le-a cerut Statelor Unite, țărilor arabe din regiune și Uniunii Europene să prezinte idei privind viitorul post-conflict al Fâșiei Gaza.



Războiul actual din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023.



Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.



Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit peste 63.000 de persoane și alte aproximativ 160.000 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, potrivit Agerpres.

