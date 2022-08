Israelul a atacat Fâșia Gaza. Un comandant al Jihadului Islamic a fost ucis

Israelul a atacat Gaza cu avioane de război, vineri, ucigând cel puțin opt persoane, inclusiv un comandant al grupării Jihad Islamic și o tânără.

Taysir al-Jabari, un comandant al Brigăzilor al-Quds, brațul militar al Jihadului Islamic, a murit într-un raid aerian asupra unui apartament din Turnul Palestinei din centrul orașului Gaza, a spus grupul.

Ministerul Sănătăţii din Gaza a declarat că cel puţin şapte persoane au fost ucise, inclusiv al-Jabari şi o fetiţă de cinci ani. Cel puțin 44 de persoane au fost rănite și au fost tratate la spitale în urma raidurilor israeliene.

Fum a ieșit de la etajul șapte al clădirii din orașul Gaza. Echipe de apărare civilă s-au deplasat la fața locului pentru a evacua oamenii și pentru a stinge incendiul provocat de atac.

„Tocmai luam prânzul și copiii mei se jucau. Deodată, o explozie uriașă s-a auzit în blocul în care locuim. Am fugit. Sunetul era masiv. Am fost foarte șocați deoarece locul este plin de civili. Am văzut multe victime care au fost evacuate”, a spus un rezident pentru Al Jazeera.

Mai multe explozii au putut fi auzite și văzute în toată Gaza. De asemenea, au fost văzute drone de recunoaștere israeliene deasupra enclavei asediate. Atacurile au lovit și zonele sudice ale Khan Younis și Rafah, precum și cartierul al-Shuja’iya.

Ce spune Jihadul Isalmic

Într-o declarație, Jihadul Islamic a spus: „Inamicul a început un război care vizează poporul nostru și toți avem datoria să ne apărăm pe noi înșine și poporul nostru și să nu permitem inamicului să scape cu acțiunile sale care vizează subminarea rezistenței și statorniciei naționale”.

Anterior, armata israeliană a declarat că lovește Gaza, adăugând că „a fost declarată o situație specială pe frontul intern israelian”.

Israelul a închis drumurile din jurul Gazei la începutul acestei săptămâni și a trimis întăriri la graniță în timp ce se pregătea pentru un răspuns după arestarea luni a unui membru înalt al grupării Jihad Islamic din Cisiordania ocupată.

Fawzi Barhoum, un purtător de cuvânt al Hamas, a declarat că va răspunde la „escaladarea” de vineri.

„Inamicul israelian este cel care a început escaladarea din Gaza și a fost comisă o nouă crimă de care este responsabil. Rezistența va apăra poporul nostru din Fâșia Gaza cu tot ce are”, a spus Barhoum, potrivit AlJazeera.

