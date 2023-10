Israel aruncă pliante în nordul Fâșiei Gaza / Ce li se recomandă celor peste un milion de locuitori / video

Ordinul a stârnit o panică larg răspândită în rândul civililor care au deja dificultăți în urma atacurilor aeriene israeliene și a blocadei, în timp ce ONU a numit o astfel de evacuare „imposibilă”, spunând că va transforma o tragedie în calamitate, conform Daily Mail.

Ministrul sănătății din Palestina a avertizat, de asemenea, că Gaza se confruntă cu o catastrofă umanitară și de sănătate și a îndemnat toate țările și grupările pentru drepturile omului să ajute la intrarea imediată a ajutorului medical și de urgență în enclavă.

Între timp, șeful Ligii Arabe, Ahmed Abul Gheit, a calificat ordinul israelian drept „transfer forțat”, despre care a spus că constituie o „crimă”, în timp ce secretarul general al organismului panarab, într-o scrisoare trimisă șefului ONU, Antonio Guterres, a acuzat Israelul că efectuează „un act atroce de răzbunare... pedepsirea civililor neputincioși din Gaza”.

Acțiunea are loc în momentul în care Hamas a susținut că cel puțin 13 ostatici israelieni și străini deținuți în nordul Gazei au fost uciși în atacurile aeriene israeliene din ultimele 24 de ore și înainte ca agenții Hamas să tragă sute de rachete spre Israel.

„Treisprezece prizonieri... inclusiv străini” au fost uciși în cinci locații vizate de avioanele de luptă israeliene, a anunțat vineri aripa armată a Hamas. Israelul a respins afirmațiile drept „minciuni”.

WATCH: Israel military dropped 'THOUSANDS' of flyers on Gaza warning residents to flee "immediately" to the south pic.twitter.com/fyguO0XOsO

Hamas maximizes harm to civilians in Gaza by hiding behind them.



The IDF minimizes harm to civilians in Gaza by dropping endless flyers urging them to leave harms way. pic.twitter.com/zLXmQDj5TT