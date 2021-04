Irina Alexe, polițista pensionată la 42 de ani, dar cu funcții de top inclusiv în Guvernul Cîțu, declarație de AVERE- DOCUMENT

Acum, Irina Alexe, lider PLUS, este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, la propunerea USR - PLUS. Nu e străină de acest scaun, l-a mai ocupat în trecut, în Guvernul Cioloș. În februarie 2016, a fost numită secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului. Venea de pe funcția de secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. În septembrie 2016, s-a întors în MAI, dar, de această dată, ca secretar de stat. 2016 a fost un an bun pentru celebra Irina Alexe. În acel an s-a și pensionat, pe 13.000 de lei.

Din funcția actuală de secretar de stat în MAI, Irina Alexe și-a publicat declarația de avere (DOCUMENT AICI). Conform declarației de avere, ea are două terenuri, unul intravilan, altul din categoria de terenuri extravilane, la ambele deținând o anumită cotă parte. Mai are un apartament în București, din 2005, de 79 de mp, dar și trei mașini: un Suzuki din 2016, un Smart For two din 2017 și un Audi din 2018. În declarația de avere, nu apar datorii.

Nu are alte bunuri. În bancă are: 1202 lei într-un cont, 1102 în altul, 2 conturi în euro, a câte 5000 de euro (5008/5003), încă un cont în Ron de 3383, dar și un alt cont în care are zero lei.

La câștiguri, la rubrica de ”venit anual încasat”, are 3088 lei din salariu și drepturi de autor la o universitate și încă 1000 de lei salariu de la o altă universitate, dar și pensie de serviciu în valoare anuală de 170.832 lei, precum și alte venituri din alte surse (2200 lei, 4730 de lei, 100 euro).

Declarația a fost depusă la sfârșitul lunii martie 2021.