Este oficial! Propunerea USR Plus a fost acceptată, iar polițista pensionată la 42 de ani, Irina Alexe, are acum rang de secretar de stat în Ministerul de Interne.

Pensie de 13.000 de lei în 2016 pentru pensionara de 42 de ani

Irina Alexe a fost numită în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu publicată, joi, în Monitorul Oficial, transmite Agerpres.

Irina Alexe ajunge astfel în Guvern susținută fiind de USR Plus pentru funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. Nu e străină de acest scaun, l-a mai ocupat în trecut, în Guvernul Cioloș. În 2016, ea s-a pensionat la doar 42 de ani. Atunci, pensia se ridica la 13.000 de lei.

Performanțele profesionale ale celei numite ”polițista lui Blaga”

USR Plus se lăuda cu această propunere, apreciind că Irina Alexe a fost ofițer timp de 20 de ani în structura centrală MAI, în ultimii 10 ani făcând parte din conducerea ministerului. Performanțele sale în domeniu au fost apreciate și-n trecut. Când avea doar 35 de ani, a devenit cel mai tânăr chestor din Poliția Română, conform B1 TV, grad profesional care se obține foarte greu. La acea vreme, se considera că în spatele său s-ar afla Vasile Blaga. În 2016, în februarie, a fost numită secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Plecase de pe funcția de secretar general adjunct in Ministerul Afacerilor Interne. În septembrie 2016 s-a întors la Ministerul de Interne, dar pe funcție de secretar de stat, conform Digi24. Trei ani mai târziu, Irina Alexe a ajuns la conducerea Plus.

Deși presa a tot scris despre ”miracolul” Irina Alexe, fiind descrisă chiar și ca ”polițista lui Vasile Blaga”, nu a existat o reacție publică a acesteia vizavi de aceste date prezentate în spațiul public.

Explicație foto: Imagine din 2010 care-i reprezenta pe Marian-Grigore Tutilescu, atunci chestor șef de poliție, pe Vasile Blaga care ocupa funcția de ministru al Administrației și Internelor (MAI), dar și pe chestorul de poliție Irina Alexe, secretar de stat atunci pentru Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene.