DCNews Stiri Iranul reia serviciul intern de SMS după nouă zile de blocaj
Data publicării: 10:20 17 Ian 2026

Iranul reia serviciul intern de SMS după nouă zile de blocaj
Autor: Dana Mihai

freepik @pablographix -Iran Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: freepik, @pablographix

Iranul a reluat sâmbătă funcţionarea serviciului intern de mesaje SMS.

 

Iranul a reluat sâmbătă funcţionarea serviciului intern de mesaje SMS, după ce aceasta fusese blocat timp de nouă zile de către autorităţi, care au impus o tăiere a comunicaţiilor, întrerupând internetul global şi apelurile internaţionale pe fondul protestelor care au zguduit ţara, informează EFE.

Anunțul agenției Tasnim

"Mesajele SMS pe telefoanele mobile au fost reactivate acum câteva minute", a relatat agenţia de ştiri Tasnim sâmbătă dimineaţa devreme, fără a oferi detalii suplimentare.

EFE a confirmat că mesageria SMS este din nou operaţională.

Mesajele SMS internaţionale rămân însă nefuncţionale, la fel ca şi accesul global la internet, iar singura modalitate de a comunica în străinătate este prin telefon.

Iranul a întrerupt toate comunicaţiile şi accesul la internet pe 8 ianuarie, pe măsură ce protestele s-au intensificat în acea zi.

Țintele vizate de SUA într-o acțiune militară în Iran. General (r) Mîndrescu: Se va avea în vedere acest lucru

Aceste proteste începuseră pe 28 decembrie, când comercianţii din Teheran şi-au închis afacerile din cauza prăbuşirii rialului, dar s-au răspândit curând în toată ţara, fiind scandate lozinci precum "Moarte Republicii Islamice" şi "Moarte lui Khamenei".

Joi, 8 august, protestele au atins apogeul cu o explozie de demonstraţii în aproape tot Iranul, care au degenerat în acte de vandalism împotriva clădirilor publice, fiind jefuite bănci şi incendiate 53 de moschei, potrivit surselor oficiale.

Teheranul susţine că nu are o cifră exactă a numărului de morţi în protestele care au avut loc în ultimele săptămâni şi pe care le atribuie unor mercenari susţinuţi de Israel şi SUA.

Cu toate acestea, ONG-urile de opoziţie cu sediul în exil, cum ar fi Iran Human Rights, au estimat numărul morţilor la 3.428.

Mii de persoane arestate

Autorităţile iraniene au anunţat vineri că cel puţin 3.000 de persoane, pe care le-a calificat drept "terorişti", au fost arestate în timpul protestelor.

Această cifră este mult mai mică decât cea furnizată de ONG-urile cu sediul în afara Iranului. Conform ultimului bilanţ al ONG-ului HRANA au avut loc peste 19.000 de arestări.

În ultimele zile, calmul a revenit în ţară, deşi o prezenţă puternică a poliţiei rămâne pe străzi, iar serviciul de internet continuă să nu fie disponibil.

