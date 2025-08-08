Data actualizării: | Data publicării:

Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Ionel Neagu, primarul comunei Troianul din judeţul Teleorman, a fost pus sub acuzare de DNA pentru săvârşirea a şase infracţiuni de luare de mită, el fiind acuzat că a primit în total suma de 145.000 lei de la reprezentanţii unor firme, care aveau diverse contracte cu administraţia locală.

De asemenea, primarul a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În acelaşi dosar, alte cinci persoane, reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, sunt cercetate pentru dare de mită, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat al DNA, în perioada 2021 - 2025, primarul comunei Troianul a pretins şi primit de la reprezentanţi ai unor firme suma totală de 145.000 de lei, pentru atribuirea preferenţială a unor contracte sau pentru achiziţionarea unor bunuri de la o anumită societate comercială.

Concret, în perioada 2021 - 2023, Ionel Neagu a pretins şi primit efectiv suma de 20.000 de lei de la suspectul S.C., în legătură cu achiziţia de către reprezentanţii primăriei a unor servicii de reabilitare a unei unităţi şcolare.

În perioada 2022 - 2024, edilul a pretins şi primit efectiv suma de 100.000 de lei de la suspectul D.M., în legătură cu derularea unei licitaţii având ca obiect achiziţia de către primărie a unor servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe durata execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi reabilitare străzi de interes local în comuna Troianul, judeţul Teleorman" şi încheierea de către administraţia locală a contractului de achiziţie servicii în cauză. Valoarea proiectului de modernizare şi reabilitare străzi a fost de 13.068.322 lei.

De asemenea, în cursul anului 2023, primarul a primit suma de 22.500 lei de la suspecta F.M.F., în legătură cu încheierea de către reprezentanţii comunei a unor contracte de achiziţie servicii de consultanţă (elaborare proiecte).

În perioada 23 - 30 aprilie 2025, edilul ar fi pretins şi primit, în biroul său de la primărie, suma de 2.500 lei de la suspectul R.C., în contextul achiziţionării unor bunuri de către reprezentanţii comunei de la o firmă reprezentată de mituitor.

Totodată, în cursul lunii mai 2025, primarul Ionel Neagu ar fi primit de mai multe ori sume de bani, necuantificate până în prezent, de la suspectul T.F.A., pentru a permite folosirea unor utilaje ale Primăriei Troianul, în interesul personal al suspectului menţionat anterior sau pentru a lua măsuri faţă de anumite persoane care comercializează diverse bunuri pe raza comunei.

DNA a anunţat că a pus sechestru pe toate bunurile mobile şi imobile ce aparţin primarului, până la concurenţa sumei de 145.000 lei, pentru a garanta punerea în executare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale.

Totodată, procurorii au pus sechestru pe toate bunurile mobile şi imobile ce aparţin reprezentanţilor firmelor care l-au mituit pe primar.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Ionel Neagu trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care să nu părăsească România şi să nu desfăşoare activitatea de primar.

În acest caz, anchetatorii au efectuat joi percheziţii în 11 locaţii situate pe raza judeţului Teleorman, respectiv la sediul Primăriei comunei Troianul, locuinţe şi sedii de firme.

Cu ocazia efectuării percheziţiilor, procurorii au găsit diverse sume de bani în lei şi valută, maşini de lux şi arme de vânătoare şi de foc. 

