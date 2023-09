Iohannis, întâlnire cu președintele Austriei: Apreciez sprijinul pentru o soluție în favoarea aderării României la Spațiul Schengen

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, după întrevederea cu preşedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, în marja Summitului Celor Trei Mări, că apreciază sprijinul său continuu pentru o soluţie în favoarea aderării României la spaţiul Schengen cât mai curând posibil.

„Am avut o întrevedere de substanţă cu preşedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, în marja Summitului I3M, la Bucureşti. Apreciez sprijinul său continuu pentru o soluţie în favoarea aderării României la spaţiul Schengen cât mai curând posibil. De asemenea, am discutat despre situaţia de securitate şi extinderea Uniunii Europene”, a scris preşedintele Klaus Iohannis, într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare X, fosta Twitter.

Substantial meeting with AT???????? President @vanderbellen in the margins of #3SI Summit in #Bucharest. I appreciate his continued support for a solution in favour of Romania ????????'s accession to Schengen area as soon as possible. Also discussed the security situation & EU enlargement. pic.twitter.com/EmVwVwi6nf