Ioana Ginghină, prima fotografie cu NOUL iubit. Dezvăluire despre Alexandru Papadopol, la doi ani de la divorț

Care este relația dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol la doi ani de la divorțat?

Ioana Ginghină a înflorit în ultimul an. Actrița a trecut prin clipe grele în urmă cu aproximativ doi ani, atunci când a divorțat de Alexandru Papadopol. Vedeta a suferit enorm și a avut nevoie de un an de zile pentru a se recupera sufletește. Chiar dacă despărțirea lor a fost presărată cu scandaluri și acuzații, actrița susține că acum se află în relații foarte bune cu fostul soț.

„Eu și fostul meu soț suntem în relații bune acum. Știi, este vorba aia, timpul vindecă toate rănile din suflet, așa s-a întâmplat și cu noi doi. În momentul de față suntem chiar prieteni. Am fost mult timp împreună și pot să spun că el este omul care mă cunoaște cel mai bine. De multe ori apelez la sfaturile lui, însă strict prietenești, nu mai mult de atât.

Sunt foarte mândră de noi, chiar dacă au fost furtuni, când ne-am separat, acum apele s-au limpezit”, a declarat Ioana Ginghină pentru Impact.ro.

Ioana Ginghină are o nouă relație



Ioana Ginghină a dat o nouă șansă iubirii, iar acum se află într-o relație fericită alături de un alt bărbat. Chiar dacă și-au ținut relația departe de ochii curioșilor, recent cei doi s-au afișat pentru prima oară în public în cadrul unui eveniment.

Povestea lor de dragoste a început de la un pahar de vin, iar acum își fac planuri de nuntă.

„În această perioadă aniversăm un an de când stăm împreună, am aniversat un an de relație în octombrie, anul trecut. A fost primul an și cum putea să fie decât minunat. Pandemia ne-a grăbit puțin relația, dar s-a dovedit a fi o idee bună. Cine știe când am fi făcut pasul în condiții normale. Eu am vrut să stau singură, o perioadă, să mă gândesc bine la ceea ce vreau să se întâmple în viața mea.

Apoi să nu credeți că nu au mai fost tot felul de încercări, dar nu se pot numi relații. Nu vreau să vorbesc despre ce face Cristi pentru mine, știu însă cum mă face să mă simt și asta este cel mai important”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Ioana Ginghină pentru viva.ro.

