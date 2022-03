Ioana Ginghină, moment de sinceritate: Să nu o dăm în penibil! Mi se pare imposibil

"Eu acum sunt la o greutate care îmi place și îmi place de mine și sunt perfect din punctul meu de vedere. Singurul lucru este că eu nu mănânc oricum carne, acum țin și post. Țin toate posturile, țin toate miercurile și vinerile post plus toate posturile mari, Crăciun, Paște, Sfânta Marie. (...) Acum sunt la 55-56 de kilograme și înălțime 1,65 și eu nu sunt cu kilogramele, e vorba de cum arăți pentru că să știi că acum 10 ani aveam mai puține kilograme. Dar dacă aș mai slăbi acum nu știu dacă ar mai arăta bine. Am o vârstă, pielea are altă textură, eu anul ăsta fac 45 de ani, adică pielea arată altfel.

Dacă aș mai slăbi, s-ar vedea foarte tare la față, s-ar vedea la sâni, s-ar vedea la piele. Adică trebuie să ținem cont de mai multe chestii. Dar nu pot să zic că nu e loc de mai bine. Chiar acum de curând am început să fac niște injecții cu niște enzime care topesc grăsimile pentru că e burtica aia mică pe care nu prea zic că îmi doresc să o dau jos dar dacă există aceste injecții, de ce nu, le încercăm", a spus Ioana Ginghină pentru ciao.ro.

"Să nu o dăm în penibil"

"Am grijă la alimentație, nu am celulită încât să stau, vai de mine, numai prin saloane să fac tratamente. Cu greutatea sunt ok. De exemplu, la frunte fac botox, dar nu așa cât să mă paralizez toată. Deci eu sunt ok, din punctul meu de vedere. Trebuie să ne și împăcăm cu situația asta, că îmbătrânim. Mi se pare că totuși trebuie să arătăm bine. Trebuie să te simți bine în pielea ta. Sa nu o dăm în penibil! Eu nu vreau să arăt acum ca la 20 de ani. Lucrez cu fete de 20 de ani și mi se pare imposibil. E o naturalețe, o energie, care vine din interior, nu ai cum. Poți să îți faci toate operațiile de pe pământ, nu ai cum să mai ai prospețimea și energia respectivă", a mai spus vedeta.

Operații estetice nu am și nici nu cred că voi avea în curând. Mi se pare că faptul că am grijă de mine și am avut grijă de mine toată viața se vede, astea sunt roadele pe care le culegi dacă ai toată viața grijă de tine. Este important ce mănânci, cum și cât dormi, cât petreci, și de cât de calculată și îngrijită ești din toate punctele de vedere.

Uite că acum se vede. Cel puțin, din punctul meu de vedere, nu consider că am nevoie de nicio operație estetică. Nu pot să spun că nu mi-am făcut niște intervenții mai mult sau mai puțin invazive și anume botox la care mă duc undeva la 4-6 luni să-mi fac în zona frunții și a ochilor, dar cam atât. În rest, fac tratamente noninvazive sau maximum tratamentele cu mezoterapie", mai spunea Ioana Ginghină cu ceva timp în urma, potrivit ciao.ro.

