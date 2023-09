Șapte persoane au murit în inundațiile devastatoare din Grecia. Pompierii, sprijiniţi de armată, continuă operaţiunile de salvare / Video

Trei persoane - două femei octogenare şi un bărbat de 69 de ani - au fost găsite decedate în ultimele 24 de ore, ridicând bilanţul victimelor la şapte oameni care au fost ucişi de ploile torenţiale ce s-au abătut de marţi până joi în Tesalia, principala zonă de câmpie din centrul Greciei.

Elicoptere şi bărci de salvare sunt folosite în cadrul unei 'imense operaţiuni', au precizat pompierii eleni, pentru a avea acces la satele din regiune, rămase izolate după ieşirea din matcă a râurilor.

Străzile s-au transformat în veritabili torenţi, casele fiind acoperite de apă în zone precum satul Palamas.

This is Greece’s agricultural breadbasket, and one of the few flat areas in the country. No living memory exists of anything even remotely similar happening in the past. People being rescued by helicopter from their rooftops #ClimateCrisis #ClimateAction

