Inundații catastrofale în Florida. Uraganul Ian a făcut prăpăd - Foto / Video

Uraganul Ian s-a abătut miercuri asupra Floridei și a făcut prăpăd, transmite Agerpres. Vânturile puternice şi ploile torenţiale care îl însoţesc au provocat deja inundaţii "catastrofale" şi pene de curent generalizate, informează AFP.



Puţin în afara traiectoriei uraganului, în apropiere de arhipelagul Keys, condiţiile nefavorabile au făcut ca o ambarcaţiune cu migranţi să se răstoarne, iar paza de coastă continuă să caute 20 de persoane, trei fiind salvate şi patru reuşind să înoate până la ţărm.



Însoţit de vânturi cu viteze de până la 185 km/h, Ian a atins uscatul de-a lungul coastei Cayo Costa, în sud-vestul statului, la ora locală 15:05 (19:05 GMT), potrivit Centrului Naţional pentru Uragane (NHC) din SUA.



Uraganul a provocat inundaţii "catastrofale", a precizat centrul.





Clasat drept uragan de categoria 4, din 5 pe scara Saffir-Simpson, Ian a fost retrogradat la categoria 1, a anunţat NHC în jurul orei 03:00 GMT.



Peste 2 milioane de locuinţe au rămas fără curent miercuri seară în Florida, în special în jurul traiectoriei uraganului, potrivit site-ului de specialitate PowerOutage.



Mai multe comitate din apropierea locului unde Ian a atins uscatul au rămas aproape complet fără curent electric, potrivit aceluiaşi site.



Oraşul Punta Gorda a plonjat în întuneric. În timpul nopţii, doar câteva clădiri dotate cu generatoare au rămas luminate, singurele sunete din jur fiind zgomotul vântului şi ploaia torenţială.

BREAKING | Hurricane #Ian brings catastrophic storm surge to Naples, Florida with water moving into houses. Social media channels show residents SWIMMING in the surge in their houses.



DO NOT DO THIS. You don't know what may be in this water, including chemicals! pic.twitter.com/PeFfCpLklx