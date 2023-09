Intenţiile de modificare a legislaţiei dedicate jocurilor de noroc ar putea elimina 250 dintre companiile de profil

'În calitate de asociaţii de reprezentare profesională a sectorului de jocuri de noroc, dezvăluim pe această cale o situaţie de fapt care a evoluat în ultimele zile în spatele uşilor închise de la Ministerul Finanţelor (MF). Astfel, a trebuit să aflăm 'pe surse' de existenţa unui Proiect de Ordonanţă de Guvern de modificare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, vehiculat la nivelul MFP în faza de formulare, în loc să avem parte de transparenţa unei cuvenite consultări', se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, introducerea acestui proiect în şedinţa de Guvern este iminentă, urmând să fie adoptat cel mai probabil în cursul acestei săptămâni.

'Mai important este însă conţinutul acestui proiect. Concret, sub aparenţa unor măriri de taxe cu scopul majorării colectării bugetare, se urmăreşte, de fapt, eliberarea pieţei de profil de companiile cu capital autohton, în favoarea câtorva multinaţionale, respectiv actorii mari din domeniu, care îşi externalizează an de an, sub diverse forme, profiturile. Sub justificarea nevoii de a identifica noi resurse financiare pentru buget sau, unde este convenabil, sub cea a combaterii dependenţei de jocurile de noroc, legiuitorul, în acest caz MF, vizează să impună următoarele măsuri cel puţin contestabile, dacă nu 'cu dedicaţie': mărirea la un nivel prohibitiv şi arbitrar de 1 milion euro a garanţiei pentru acoperirea riscului de neplată a taxelor, pe care organizatorul licenţiat pentru jocuri de noroc tradiţionale trebuie să o constituie în avans pentru a avea dreptul să deruleze această afacere în România, nivel identic pentru toate companiile, indiferent de numărul de autorizaţii deţinute şi de nivelul taxelor datorate. O astfel de reglementare va funcţiona în mod clar ca instrument de suprimare din piaţă a companiilor mici şi mijlocii, autohtone în marea lor majoritate. Fie şi doar această reglementare va determina rămânerea pe piaţă a doar maximum 15 companii multinaţionale mari, pentru care dimensiunea afacerii şi a veniturilor realizate face ca un astfel de nivel al garanţiei să fie permisiv, dintre cele circa 300 de companii cu licenţe active în acest moment', se spune în document.

Se urmăreşte eliminarea din piaţă a aparatelor electronice slot-machine cu risc limitat şi este vizată o nouă mărire a taxelor

Potrivit comunicatului, se urmăreşte eliminarea din piaţă a aparatelor electronice slot-machine cu risc limitat şi este vizată o nouă mărire a taxelor. 'Acest sector, reprezentat actualmente în proporţie de peste 60% de companii autohtone mici şi mijlocii, rămăsese unul dintre puţinele încă neservite pe tavă multinaţionalelor în această ţară! Înţelegem că se propune scoaterea jocurilor de noroc în afara localităţilor. Nu ar fi, până la urmă, un capăt de ţară închiderea acestui sector, atât timp cât produce în mod universal efecte similare pentru toată industria, fără favorizarea artificială a unora. Cu siguranţă însă poate fi un capăt de mandat, dacă vom constata cu toţii că, din pixul legislativ şi sub pretextul creşterii colectării bugetare sau al îngrijorărilor sociale a ieşit de fapt o tranzacţie.

De aceea, solicităm public domnului prim-ministru Marcel Ciolacu o analiză asupra prestaţiei Ministerului Finanţelor privind acest proiect de Ordonanţă de Guvern şi mai ales asupra raţiunilor care au stat la baza formulării sale, dar şi a consecinţelor adoptării măsurilor menţionate, respectiv: pierderea anuală efectivă de minimum 400 milioane de euro la buget; pierderea unui număr de minimum 28.000 de locuri de muncă; închiderea a peste 250 de companii autohtone mici şi mijlocii din industria jocurilor de noroc, cu peste 60% din piaţa actuală; închiderea câtorva mii de mici afaceri familiale, lipsite de aportul financiar determinant al asocierilor cu firmele licenţiate care urmează a fi scoase de pe piaţă; scoaterea directă sau indirectă în afara legii a singurelor tipuri de jocuri de noroc care oferă preponderent divertisment, nu adicţie, respectiv jocul de bingo şi aparatele slot-machine cu risc limitat', se mai spune în comunicat.

