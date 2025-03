Întâmplarea dintr-o zonă de fițe a Capitalei care l-a oripilat pe Iancu Guda: Aveți grijă ce plantați… degeaba faceți bani dacă generațiile viitoare distrug

Economistul Iancu Guda a descris ce s-a întâmplat acolo unde a luat masa, într-o zonă de fițe a Bucureștiului. Lângă el, a venit să mănânce și un grup de tineri, crescuți și întreținuți de părinți, care erau în drum de la sală spre un salon de înfrumusețare. Cunoscând unul dintre tineri, Iancu Guda a fost șocat de felul în care a reacționat când l-a sunat tatăl lui pentru a-l chema la firmă, deranjându-l de la masă și de la tratamentul de ”longevitate” la care urma să ajungă. Mesajul este un semnal de alarmă pentru părinții care poate au trudit pentru a ajunge la un anumit nivel, pierzând din vedere educația propriilor copii, crescuți în puf până la o vârstă adultă, la care nu au nicio responsabilitate reală pentru viitorul lor.

”Nu vreau să supăr pe nimeni (așa încep multe dintre postările mele )… nu voi dezvălui nume, deși l-am recunoscut pe tânăr și tatăl lui știe că ne cunoaștem și i-am mai spus…

Sunt între întâlniri, de la muncă către treabă, și am oprit la un prânz rapid pe Beller, zona de “fitse” cu multe “boutique” și “brasserie”… inevitabil am auzit discuția baiețașilor de lângă mine, care veneau de la sala, au oprit la un prânz și mai departe mergeau la o clinică de tratament/ întreținere pentru LONGEVITATE. Niște tineri între 25-30 ani care nu fac nimic altceva, se pare, decât tratamente și relaxare pe banii părinților, stres zero dar se preocupă de longevitate…

Eu am comandat meniul zilei la 42 lei, în primul rând pentru că mă grăbeam și se servește foarte repede, iar apoi diferența mare (cel puțin triplu) vs meniu a la carte. Ei au comandat cele mai scumpe opțiuni (tomahawk de peste 100 euro) cu factură pe firma lui tata. Nu au apucat să termine că pe unul l-a sunat tata să-l cheme cu treabă urgentă la firma.

După ce a închis telefonul, tânărul și-a înjurat tatăl de față cu băieții (care au râs porcește) pentru că l-a deranjat de la masă…

NIMIC, dar nimic nu contează mai mult decât EDUCAȚIA! Singurul activ pe care nimeni nu ți-l poate lua toată viața. Aveți grijă ce plantați… degeaba faceți bani dacă generațiile viitoare distrug, în loc să aprecieze și (măcar) să conserve, dacă nu pot multiplica” este mesajul transmis de economistul Iancu Guda.

