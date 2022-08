Întâlnire Erdogan - Putin, primele imagini. Chirieac: Nu poate Turcia să facă pace în Ucraina / video

Putin şi Erdoğan discută la Soci despre plecarea primei nave cu cereale la bord din portul Odesa. Dmitri Peskov a mai precizat că şeful statului Vladimir Putin va discuta cu omologul său turc despre dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi despre exportul de cereale ucrainene. Acest anunţ a fost făcut de reprezentantul Kremlinului, în cadrul unui briefing susţinut joi, 4 august (citește mai mult AICI).

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, Bogdan Chirieac, analist politic, a comentat recenta întâlnire dintre Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdoğan:

„Cred că nu mai e un secret pentru nimeni relația specială între Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdoğan. Cred că nu este un secret pentru nimeni, inclusiv pentru Alianța Nord-Atlantică, inclusiv pentru Statele Unite ale Americii. Sultanul se află la întâlnirea cu Vladimir Putin fără acordul Occidentului, fără acordul NATO, fără acordul Statelor Unite ale Americii. De altfel, el nici nu cere acest acord. Bun, o să spuneți că probabil s-au consultat. Poate s-au consultat, dar întreaga politică externă a Turciei e cumva paralelă și se suprapune când și când cu politica NATO și cu cea occidentală. “, a spus analistul politic.

CITEȘTE ȘI - S-a rupt comunicarea Putin - Macron. De ce spune Kremlinul că nu au mai avut loc convorbiri

Riscurile întâlnirii dintre Putin și Erdoğan

„Există negocieri pentru pace, dar problema este că nu poate Turcia să facă pace în Ucraina, să știți! Turcia, prin tot demersul pe care îl face, se dovedește o mare putere regională în acest moment, în ciuda problemelor economice pe care le are. Să nu uităm, totuși, că președintele Erdoğan a reușit lucruri incredibile în infrastructură pentru Turcia, iar apoi au fost loviți grav de inflație. Inclusiv rutele de energie trec prin Turcia, țara are o armată foarte puternică, o marină foarte puternică, are multe discuții cu SUA pentru F-35 și F-16, că nu mai vor să le vândă aceste avioane, dar asta nu înseamnă că nu se descurcă și altfel. Au faimoasele drone Bayraktar care ucid ruși în Ucraina, dar asta nu îl îndepărtează pe Putin de la masa tratativelor. Deci, merită să urmărim cu atenție ce se întâmplă acolo.

Există un singur risc, acela ca Turcia să fie atrasă în sfera de influență a Rusiei. Nu satelit, fiindcă Turcia e prea puternică, eu suspectez că e mai puternică decât Rusia în acest moment, dar, dacă are loc o alianță între Rusia și Turcia, cu Turcia membru NATO, acest lucru poate destabiliza flancul estic al Alianței. Să nu uităm că Bosfor și Dardanele aparțin Turciei.

Îmi e teamă că Recep Tayyip Erdoğan nu-l va putea influența pe Vladimir Putin. Pierderile Rusiei sunt mult prea mari în acest moment ca să accepte puțin în negocierile de pace, dar poate că sultanul are argumentele sale. De altfel, singura ieșire pe care o mai au rușii în acest moment este prin Turcia, mai mult decât prin China, de la turism, că Turcia e plină de turiști ruși, că în altă parte nu au unde să se ducă, până la rute comerciale, import-export, până la o mulțime de lucruri cu care Moscova se mai cârpește pe ici, pe colo“, a concluzionat, la Antena 3, analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - Rusia este pregătită să discute despre un schimb de prizonieri cu SUA

Imagini de la întâlnirea celor doi președinți

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News