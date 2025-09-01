Institutul Elie Wiesel cere Primăriei București să revoce autorizația pentru protestul din 2 septembrie.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel cere Primăriei București să revoce autorizația pe care a acordat-o Asociației Noua Dreaptă și Partidului SOS pentru protestul rasist anunțat pentru marți, 2 septembrie.

Asociația extremistă Noua Dreaptă și partidul SOS au anunțat un protest rasist prin care se opun Strategiei de Incluziune a Migranților în Capitală. De altfel, anunțul protestului vorbește deschis de o manifestare împotriva „populațiilor non-europene, de rasă exclusiv non-albă”.

„Atenție, dragi bucureșteni, acum nu mai este vorba de bicicliștii Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află ilegal pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert, dar în mod sigur provenind dn populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă!”, se arată în anunțul privind protestul din 2 septembrie.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel cere Primăriei București să revoce autorizația pentru protestul rasist din 2 septembrie:

„Solicităm oficial primarului Municipiului București să revoce autorizarea pentru mitingul organizat de Noua Dreaptă în 2 septembrie. Manifestările de discriminare sunt interzise de legea penală și Constituția României!”

