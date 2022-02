Inflație pe final de 2022. Cîțu dă o cifră

Florin Cîțu, președintele Partidului Național Liberal, a vorbit despre inflație:

„Atâta timp cât Banca Centrală și Ministerul finanțelor lucrează împreună, vom vedea prețuri mai mici în România. Eu cred că cel mai târziu în mai--iunie vom vedea o scădere a inflației. Cu curaj și ambiție, ar trebui să revenim la o inflație de 5% pe finalul anului.“, a spus Florin Cîțu, președintele PNL.

Creștere pensii. Cîțu, atac la PSD: Să facem dreptate și aici

„Eu cred că e nevoie ca toate veniturile din România să crească. Mă voi lupta pentru toți românii în aceste momente. Toți au nevoie de venituri mai mari, dar, în același timp, avem nevoie de locuri de muncă. România s-a dezvoltat când am avut investiții, când au apărut mai multe locuri de muncă și mai bine plătite. Nu când a fost decizia unui ministru sau a unui premier să crească salarii. Nu așa s-a dezvoltat România”, a spus Florin Cîțu, luni după-amiază.

Ulterior, liderul PNL a fost întrebat dacă susține creșterea pensiilor. „Să facem dreptate și aici! PNL este partidul care a crescut pensiile. Noi am arătat de fiecare dată - repet, revin la faptul că domnul Ciolacu a înțeles, când i-am explicat cu răbdare și cu înțelepciune că nu se poate 40 la sută. A apreciat și a fost de acord. Dacă este nevoie, o mai fac. Mai pierd o jumătate de zi și îi explic tot cu răbdare și înțelepciune că unele lucruri nu se pot face. Dacă se pot face, le vom susține!”, a spus Florin Cîțu.

Cîțu, despre Ciolacu: Sare puțin etapele. Să vorbească cu Iohannis. Nu ne putem întoarce în comunism

'Cred că trebuie să meargă să vorbească cu domnul președinte Iohannis. Știm foarte bine că la președinte e decizia cu alegerile anticipate. Deci, sare puțin etapele. Știți foarte bine că în 2020 a fost un vot pentru dreapta în România. Eu zic că am făcut un compromis pentru stabilitatea economică a României, într-o perioadă foarte dificilă. Nu vom face un compromis care să ducă România în comunism. Asta vă spun clar, oricât de mult s-ar supăra sau alinta cineva. Să fie foarte clar.', a declarat Florin Cîțu.

'Vrem să mergem mai departe cu această coaliție, ne interesază ca toate măsurile din programul de guvernare să fie respectate. Am văzut că domnul președinte Ciolacu nu a luat partea unor miniștri care au venit cu aberații economice în spațiul public. Asta am apreciat la domnia sa de fiecare dată. Acum, că domnia sa este supărat pe unii miniștri că nu merge guvernarea, asta este. Este problema domniei sale și a PSD, nu este problema noastră. Pe viitor aș aprecia să mă sune dacă are ceva de spus!', a mai subliniat Florin Cîțu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News