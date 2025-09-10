Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  Suspectul atacului asupra lui Charlie Kirk a fost eliberat. Atacatorul ar fi încă liber

Autor: Darius Muresan | Categorie: Stiri
FOTO: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
FOTO: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Un incident violent a zguduit miercuri după-amiază campusul Universității Utah Valley, când Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, a fost împușcat în timpul unui eveniment public.

Update 2: Purtătorul de cuvânt al Universității Utah Valley a declarat că nu mai există niciun suspect în custodie în cazul împușcării lui Charlie Kirk, potrivit Reuters. Autoritățile continuă investigația pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Update 1: Poliția a stabilit că persoana reținută după împușcătură nu era, de fapt, autorul, a declarat Scott Trotter, purtător de cuvânt al universității. Anterior, universitatea anunțase că un suspect se afla în custodie, scrie NY Times.

În urma incidentului tragic, autoritățile au reținut un suspect, care se află în aceste momente în custodia poliției. Potrivit informațiilor disponibile, suspectul ar fi tras un singur foc de armă dintr-o clădire aflată la aproximativ 200 de metri distanță de locul evenimentului, unde Kirk se afla sub un cort cu mesaje precum „The American Comeback” și „Prove Me Wrong”. 

Deși suspectul a fost reținut, detalii suplimentare despre identitatea acestuia și motivațiile sale nu au fost încă făcute publice. Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele atacului, iar FBI-ul și ATF-ul au intervenit la fața locului pentru a sprijini ancheta. Este important de menționat că suspectul nu era student al universității și că atacul a avut loc într-un context de mare vizibilitate publică, având în vedere statutul lui Charlie Kirk ca lider al organizației conservatoare Turning Point USA.

Donald J. Trump a reacționat pe rețeaua sa de socializare după ce Charlie Kirk a fost împușcat. „Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un om grozav din toate punctele de vedere. Dumnezeu să-l binecuvânteze!”, a scris Trump.

Citește mai multe aici: Charlie Kirk, influencer apropiat de Donald Trump, a fost împușcat. Update: Se află în stare critică 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Despre ce vorbea Charlie Kirk în momentul în care a fost împușcat / video
Suspectul atacului asupra lui Charlie Kirk a fost eliberat. Atacatorul ar fi încă liber
10 sep 2025, 22:54
Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost împușcat
10 sep 2025, 22:34
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
10 sep 2025, 22:05
Elon Musk, detronat din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă. Cine este noul lider al miliardarilor
10 sep 2025, 20:19
Donald Trump, prima reacție după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei
10 sep 2025, 19:00
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Viktor Orbán, admonestat de ministrul Afacerilor Externe de la Varșovia, după incursiunea dronelor ruse în Polonia
10 sep 2025, 18:50
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru asasinul care a ucis-o cu sânge rece pe ucraineanca Iryna Zarutska
10 sep 2025, 17:56
Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Viktor Orban, anunțul zilei
10 sep 2025, 16:40
Organizatorii revoltei Gen Z din Nepal se dezic de haosul străzii. Apel pentru oprirea violențelor
10 sep 2025, 16:39
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
10 sep 2025, 16:11
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
10 sep 2025, 15:58
Detalii de ultimă oră despre traficantul Mohamed Amra, care a încercat să corupă Poliţia română
10 sep 2025, 14:57
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus), relansat în cadrul unui eveniment la Washington
10 sep 2025, 13:31
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza, atacată din nou de drone. Autoritățile dau explicații halucinante
10 sep 2025, 14:15
Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie
10 sep 2025, 12:48
Cadavru în descompunere, găsit în mașina unui rapper, devenit faimos în 2022, după un succes răsunator pe TikTok
10 sep 2025, 10:00
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
10 sep 2025, 09:32
Țara care investește 1 miliard de dolari într-o flotă de drone de atac subacvatice
10 sep 2025, 08:49
Israelul a lovit liderii Hamas din Qatar. Trump este „foarte nemulțumit” de atac: Acuzații de trădare și "terorism de stat"
10 sep 2025, 09:14
Polonia a doborât mai multe drone rusești, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian. UPDATE: Reacția Rusiei
10 sep 2025, 08:18
Căldura extremă, o amenințare tot mai mare pentru Cupa Mondială din 2026: Riscurile vor crește dacă nu luăm măsuri drastice
10 sep 2025, 10:30
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
09 sep 2025, 22:21
Karol Nawrocki: Nu intenționez să trimit soldați polonezi în Ucraina / Ce spune președintele suveranist despre Putin
09 sep 2025, 21:45
Annalena Baerbock, fostul ministru de externe al Germaniei, a preluat președinția Adunării Generale a ONU
09 sep 2025, 21:05
Emmanuel Macron a numit un nou premier, în ajunul protestului „Blocăm totul“. Cine e Sébastien Lecornu / foto în articol
09 sep 2025, 21:00
Ministrul suedez al sănătății a leșinat în timpul conferinței de presă: „Se poate întâmpla...”
09 sep 2025, 20:57
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
09 sep 2025, 20:06
Tensiuni la granițele NATO: Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijin internațional
09 sep 2025, 18:54
Revolta Generației Z: Tinerii nepalezi au folosit TikTok și Viber pentru a schimba guvernul
09 sep 2025, 18:39
Mișcarea „Blocăm totul” testează limitele lui Macron, pe 10 septembrie. Analistul Ștefan Popescu face radiografia situației din Franța
09 sep 2025, 17:51
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: 5 membri Hamas, lichidați de Israel / video
09 sep 2025, 16:28
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
09 sep 2025, 16:11
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
09 sep 2025, 16:29
UE: Măsuri pentru reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile generate de sectorul de fast fashion 
09 sep 2025, 15:49
Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor Zapad-2025
09 sep 2025, 15:54
Blackout masiv în Berlin/UPDATE: Situația continuă și miercuri. Pana de curent afectează și serviciile de urgență
09 sep 2025, 15:15
„Blocați Totul": Mișcarea de protest care adâncește problemele politice ale lui Macron
09 sep 2025, 15:56
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea și componente americane 
09 sep 2025, 14:12
Mai multe femei dintr-un bloc, spionate de un bărbat prin gaura cheii. Ce au făcut victimele
09 sep 2025, 15:19
Procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților
09 sep 2025, 14:56
Atenție la ce cumperi online! Poți fi amendat drastic pentru import de marfă contrafăcută
09 sep 2025, 13:48
Haos în Nepal: Premier demisionar, case incendiate și miniștri evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia
09 sep 2025, 13:38
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
09 sep 2025, 11:28
Bogdan Chirieac atrage atenția asupra unui scenariu de coșmar pentru România, în contextul prinderii fostului șef din SIS în țara noastră
09 sep 2025, 14:52
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
09 sep 2025, 11:37
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza ar fi fost atacată de o dronă. Autoritățile tunisiene neagă acuzațiile și au început ancheta
09 sep 2025, 10:15
Semnătura lui Trump pe o scrisoare cu detalii obscene pentru Epstein, publicată de democrați - FOTO
09 sep 2025, 10:00
Locatarii unui bloc, terorizați de un melc care suna neîncetat noaptea la sonerie
09 sep 2025, 09:01
Cutremur în Grecia. Seism puternic resimțit. Primar: "Cutremurul a fost foarte intens"
09 sep 2025, 08:37
Kremlinul pune un „spion” în fiecare telefon nou. Ce este Max, noua aplicație cu care Putin vrea să înlocuiască WhatsApp
09 sep 2025, 08:58
Cele mai noi știri
pe 10 Septembrie 2025
Nicușor Dan, întrebat de ascensiunea extremismului: Dacă citez pe Shakespeare, sunt pasibil de pușcărie. Trebuie să existe un echilibru
pe 10 Septembrie 2025
Suspectul atacului asupra lui Charlie Kirk a fost eliberat. Atacatorul ar fi încă liber
pe 10 Septembrie 2025
Nicușor Dan nu se implică în alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre discuția cu Drulă
pe 10 Septembrie 2025
Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost împușcat
pe 10 Septembrie 2025
Grindeanu îl acuză pe Bolojan că pune presiune pe CCR prin amenințările cu demisia
pe 10 Septembrie 2025
Casa unor pensionari polonezi, lovită de o dronă în timp ce se uitau la televizor
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Nicușor Dan a spus câți bani a pierdut România din PNRR. Împrumuturile SAFE, folosite pentru Autostrada Moldovei și Portul Constanța
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
pe 10 Septembrie 2025
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
pe 10 Septembrie 2025
Cea mai puternică armă a lui Nicușor Dan, care ”poate schimba sisteme”. Semnal în numele a 6,2 milioane de români: Simt nevoia să spun ce mă doare
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel