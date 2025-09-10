Suspectul atacului asupra lui Charlie Kirk a fost eliberat. Atacatorul ar fi încă liber

Update 2: Purtătorul de cuvânt al Universității Utah Valley a declarat că nu mai există niciun suspect în custodie în cazul împușcării lui Charlie Kirk, potrivit Reuters. Autoritățile continuă investigația pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Update 1: Poliția a stabilit că persoana reținută după împușcătură nu era, de fapt, autorul, a declarat Scott Trotter, purtător de cuvânt al universității. Anterior, universitatea anunțase că un suspect se afla în custodie, scrie NY Times.

În urma incidentului tragic, autoritățile au reținut un suspect, care se află în aceste momente în custodia poliției. Potrivit informațiilor disponibile, suspectul ar fi tras un singur foc de armă dintr-o clădire aflată la aproximativ 200 de metri distanță de locul evenimentului, unde Kirk se afla sub un cort cu mesaje precum „The American Comeback” și „Prove Me Wrong”.

This is the man that shot Charlie Kirk.



A baby boomer democrat. pic.twitter.com/ihX4C7NRvV September 10, 2025

Deși suspectul a fost reținut, detalii suplimentare despre identitatea acestuia și motivațiile sale nu au fost încă făcute publice. Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele atacului, iar FBI-ul și ATF-ul au intervenit la fața locului pentru a sprijini ancheta. Este important de menționat că suspectul nu era student al universității și că atacul a avut loc într-un context de mare vizibilitate publică, având în vedere statutul lui Charlie Kirk ca lider al organizației conservatoare Turning Point USA.

Donald J. Trump a reacționat pe rețeaua sa de socializare după ce Charlie Kirk a fost împușcat. „Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un om grozav din toate punctele de vedere. Dumnezeu să-l binecuvânteze!”, a scris Trump.

