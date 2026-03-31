DCNews Stiri Îndemnul Papei Leon pentru Donald Trump privind conflictul din Iran
Data publicării: 23:53 31 Mar 2026

Îndemnul Papei Leon pentru Donald Trump privind conflictul din Iran
Autor: Iulia Horovei

papa leon conflict iran donald trump Papa Leon al XIV-lea și președintele american Donald Trump (de la stânga la dreapta). Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Papa Leon al XIV-lea, primul papă american din istoria Bisericii Catolice, l-a îndemnat pe președintele Donald Trump să caute o „cale de ieșire” pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Papa Leon al XIV-lea l-a îndemnat, marți, pe președintele american Donald Trump să caute o „cale de ieșire” pentru a pune capăt războiului din Iran, într-un apel direct rar din partea Suveranului Pontif, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă, transmite usnews.

Îndemnul Papei Leon la Donald Trump

„Mi s-a spus că președintele Trump a declarat recent că ar dori să pună capăt războiului”, a spus Leon al XIV-lea, primul papă din Statele Unite ale Americii. 

„Sperăm că el caută o cale de ieșire”, le-a spus Papa jurnaliștilor, în fața reședinței sale din Castel Gandolfo, lângă Roma. „Sperăm că va căuta o modalitate de a reduce nuvelul de violență”, a adăugat acesta.

Papa Leon, cunoscut pentru alegerea atentă a cuvintelor sale, face rareori apeluri directe către liderii politici, dar și-a intensificat criticile la adresa războiului din Iran în ultimele săptămâni.

Conflictul din Iran, care durează de mai bine de o lună, declanșat de atacurile aeriene comune ale SUA și Israel asupra Iranului pe 28 februarie, s-a răspândit în regiune, ducând la uciderea a mii de oameni, perturbând aprovizionarea cu energie și determinând probleme economice globale. 

Papa Leon a deplâns, marți, numărul de persoane care au fost ucise și a spus că speră ca violența să se poată încheia înainte de Paștele Catolic, pe 5 aprilie.

„Au fost atât de multe morți, inclusiv copii nevinovați”, a spus Papa. „Să facem apel continuu la pace. Sunt prea mulți oameni care promovează luptele, violența (și) războiul”, a adăugat Papa Leon.

