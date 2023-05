Încoronarea Regelui Charles al III-lea. Stephen Fry, Paul McCartney și Elton John, printre vedetele care îi aduc un omagiu suveranului

Creatoarea de modă Victoria Beckham şi soţul ei, fostul căpitan al naţionalei Angliei David Beckham, le-au adus un omagiu în social media regelui Charles şi reginei Camilla cu prilejul ceremoniei încoronării care a avut loc sâmbătă la Westminster Abbey.



Slujba mi s-a părut magnifică, a spus Stephen Fry, unul dintre cei peste 2.000 de invitaţi la ceremonie.



De-a dreptul minunată. Muzica spre exemplu a fost înălţătoare, genul de muzică clasică pătrunzătoare, în principal 'Zadok The Priest', de Handel, în momentul ungerii pentru că citează un fragment din Biblie, în concordanţă perfectă cu ideea de ungere, a spus actorul.



Şi are puterea asta pe care doar Handel o stăpâneşte - ca şi în cazul Corului Hallelujah - are un fel de profunzime şi forţă fenomenale.



A fost foarte emoţionant, iar regele părea vulnerabil, ceea ce li se întâmplă tuturor monarhilor atunci când sunt încoronaţi, sunt împovăraţi cu toate simbolurile astea ca pelerina asta grea, sceptrul, sfera, coroana masivă şi apoi abia se mai poate mişca, a mai spus el.



Iar într-un fel ciudat, sunt sigură că nu intenţionat la început, este într-un fel simbolic pentru piedicile din viaţă pe care le are de înfruntat un monarh, aşa că e o ceremonie foarte emoţionantă.



E, într-un fel, destul de singur - aşa cum era şi regina dacă te uiţi la încoronarea din 1953 - dar mă simt norocos că am fost acolo, a mai spus actorul.



Paul McCartney, fost membru The Beatles, a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de Charles pe scenă şi a scris: Bucuraţi-vă de această zi specială din istoria ţării noastre.



Veteranul muzician Elton John a publicat o fotografie cu regele într-o ţinută de gală şi l-a felicitat într-o postare pe Instagram.



Potrivit revistei Rolling Stone, Elton John a fost invitat să cânte la Concertul Încoronării de duminică, dar a refuzat din cauza unei nepotriviri de agendă, întrucât muzicianul britanic se află în turneul său Farewell Yellow Brick Tour.



Actriţa galeză Catherine Zeta-Jones şi-a exprimat la rândul ei dragostea şi susţinerea pentru cuplul regal în această zi istorică.



Alături de o serie de imagini mai vechi în care apare alături de Charles, actriţa a scris: Dumnezeu să-l apere pe Rege. Dumnezeu să o binecuvânteze pe Regină. Toată dragostea mea regelui Charles şi reginei Camilla.



Acum sunt în Mare Britanie, în cel mai elegant halat al meu, mănânc brioşe cu cremă de unt şi beau cantităţi copioase de ceai englezesc în timp ce aştept să se scrie istoria.



Victoria Beckham a rememorat amintiri dragi cu Charles de-a lungul timpului, descriindu-l pe suveran ca fiind atât de încurajator şi de amabil.



Fosta Spice Girl a publicat mai multe imagini în care formaţia de fete îl întâlneşte pe rege şi a scris: Atunci şi acum! Am atât de multe amintiri dragi de la întâlniri cu majestatea sa de-a lungul carierei, iar el a fost mereu atât de încurajator şi de amabil.



Azi e o zi cu adevărat istorică şi sunt incredibil de onorată să-i celebrez pe regele Charles al III-lea şi pe regina Camilla, care pornesc în noile lor roluri.



Contul oficial de Instagram al trupei Spice Girls a rememorat celebra întâlnire a trupei cu Charles din 1997, când au încălcat protocolul regal, iar Melanie Brown şi Geri Horner l-au sărutat pe obraz.



Astăzi are loc încoronarea majestăţii sale regele Charles al III-lea. Aici ne-am întâlnit pentru prima dată la Royal Gala în 1997, a scris trupa în dreptul unei imagini din acea perioadă.



Astăzi, ţara noastră se reuneşte pentru a celebra încoronarea majestăţilor lor regele Charles al III-lea şi regina Camilla, a scris David Beckham pe Instagram.



Fosta câştigătoare a emisiunii I'm A Celebrity şi realizatoare de podcasturi Giovanna Fletcher, care este şi ambasadoare a organizaţiei caritabile Prince's Trust, înfiinţată în 1976 de Charles, a scris pe Instagram: În calitate de ambasadoare a @princestrust, am văzut direct impactul pe care regele Charles l-a obţinut prin munca lui şi sper să văd cum pasiunea lui de a-şi ajuta semenii va creşte în viitor, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News