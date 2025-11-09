Incendiu într-un bloc din Craiova. Zeci de oameni au fost evacuați

Un apartament situat într-un bloc din zona ANL Craiovița, în Craiova, a fost cuprins de flăcări duminică după-amiază.

În aceste momente, pompierii se află la fața locului și acționează pentru stingerea incendiului.

Locuința afectată se află la etajul al patrulea.

La fața locului intervin trei autospeciale, o autoscară și un echipaj SMURD

„S-au autoevacuat aproximativ 20 de persoane, au fost verificate toate apartamentele, au fost evacuate 20 de persoane. Arde generalizat apartamentul cu posibilități de propagare la acoperiș”, ISU Dolj.

