€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:42 09 Noi 2025 | Data publicării: 17:30 09 Noi 2025

BREAKING NEWS Incendiu într-un bloc din Craiova. Zeci de oameni au fost evacuați
Autor: Dana Mihai

pompieri_30123200 Inquam Photos/ George Călin
 

Incendiu într-un apartament din zona ANL Craiovița din Craiova, izbucnit duminică după-amiază.

Un apartament situat într-un bloc din zona ANL Craiovița, în Craiova, a fost cuprins de flăcări duminică după-amiază.

În aceste momente, pompierii se află la fața locului și acționează pentru stingerea incendiului.

Locuința afectată se află la etajul al patrulea.

La fața locului intervin trei autospeciale, o autoscară și un echipaj SMURD

„S-au autoevacuat aproximativ 20 de persoane, au fost verificate toate apartamentele, au fost evacuate 20 de persoane. Arde generalizat apartamentul cu posibilități de propagare la acoperiș”, ISU Dolj.

Știre în curs de actualizare...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
craiova
incendiu bloc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Crima din Teleorman: Femeia ucisă cu copilul în brațe avea ordin de protecţie împotriva fostului soț. Fusese răpită şi violată de el
Publicat acum 15 minute
Incendiu într-un bloc din Craiova. Zeci de oameni au fost evacuați
Publicat acum 17 minute
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat acum 48 minute
Povestea unui tânăr care căra ciment pe șantier pentru 5 dolari/oră, iar apoi a ajuns milionar. Acum spune că ”se plictisește”
Publicat acum 1 ora si 20 minute
ANAF trece la atac total împotriva evazioniștilor. Semnalul vine de la Cotroceni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close