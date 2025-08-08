Incendiu de proporții în Grecia: arde necontrolat. Update: Zeci de case au ars, un bărbat a fost găsit mort/ Mai multe sate, evacuate

UPDATE: Pompierii români, dislocați în zonă

Pompierii români aflaţi în Grecia intervin la incendiul izbucnit în apropierea localităţii Charvalo, în regiunea Attica de Est.



”În urmă cu puţin timp, modulul naţional de stingere a incendiilor de pădure, dislocat în Republica Elenă, a fost solicitat să intervină la un incendiu de vegetaţie izbucnit în apropierea localităţii Charvalo, în regiunea Attica de Est. (...) Intervenţia este dificilă din cauza vegetaţiei uscate, a terenului accidentat şi a condiţiilor meteorologice care favorizează propagarea focului (vânt puternic)”, informează IGSU.



Salvatorii români acţionează cu şapte autospeciale, inclusiv o cisternă de mare capacitate, cu un rezervor de 30.000 de litri de apă.



Misiunea pompierilor români se desfăşoară sub coordonarea directă a ofiţerilor de legătură eleni şi constă în protejarea locuinţelor din calea focului, evacuarea persoanelor, prevenirea extinderii incendiului către zonele locuite, alimentarea autospecialelor ţării gazdă cu apă, precum şi crearea şi menţinerea unei linii de protecţie între focar şi suprafeţele neafectate.



UPDATE: Mai multe case au ars, un bărbat a fost găsit mort

Un bărbat şi-a pierdut viaţa în urma unui incendiu de vegetaţie de proporţii, activ la sud-est de Atena, alimentat de vântul puternic, a anunţat vineri serviciul local de pompieri, transmite agenţia DPA.



Purtătorul de cuvânt al serviciului de pompieri, Vassilis Vathrakogiannis, a confirmat că un bărbat în vârstă a fost găsit mort în locuinţa sa aflată într-o zonă izolată. Cadavrul a fost descoperit de serviciile de urgenţă.



Mai multe sate au fost evacuate preventiv, iar protecţia civilă a emis cea mai severă alertă pentru risc de incendii vizând o mare parte a regiunii Mării Egee.



În pofida măsurilor luate, câteva zeci de case au ars, conform relatărilor din media locale.

Un incendiu de pădure de proporţii a izbucnit la sud-est de capitala Greciei, Atena, şi arde necontrolat, alimentat de vânturi puternice, a anunţat vineri serviciul local de pompieri, informează DPA, conform Agerpres. Mai multe sate au fost evacuate preventiv, iar protecţia civilă a emis cea mai severă alertă pentru risc de incendii vizând o mare parte a Egeei.



Incendiul, care a izbucnit vineri după-amiază din cauze încă necunoscute, arde la circa 35 de kilometri sud-est de capitala Greciei.



Autorităţile au anunţat că trei avioane şi cinci elicoptere de stingere a incendiilor acţionează pe cale aeriană pentru a combate flăcările, în timp ce pompieri din alte regiuni ale ţării vin în sprijinul echipelor locale.



Asistenţa suplimentară este pe drum, a transmis postul public de radio şi televiziune ERT. Potrivit reporterilor aflaţi la faţa locului, facilităţile turistice din zonă nu sunt în pericol în acest moment.



Serviciul meteorologic din Atena a avertizat asupra unor puternice rafale de vânt în zona Mării Egee. Meteorologii se aşteaptă ca vânturile puternice să continue să îngreuneze eforturile de stingere a incendiului în zilele următoare. Aceştia au mai avertizat că, din cauza secetei prelungite, chiar şi o scânteie poate declanşa un incendiu de proporţii în doar câteva minute

Temperaturi de peste 40 de grade în Italia și-n Franța, în weekend. Nou val de căldură în Europa

Italia se confruntă cu un nou val de căldură, temperaturile din mai multe oraşe putând atinge şi chiar depăşi 40 de grade Celsius în următoarele zile. Meteorologii anticipează temperaturi de 40 de grade Celsius la Florenţa, sâmbătă, în timp ce în oraşul alpin Bolzano ar putea fi înregistrate 38 de grade Celsius.



La Roma sunt prognozate 36 de grade Celsius, iar la Napoli 35 de grade Celsius, regiunile Toscana, Emilia-Romagna şi zona metropolitană a capitalei fiind deosebit de afectate de căldură.



Valul de caniculă ar urma să dureze cel puţin o săptămână, până după sărbătoarea legală Adormirea Maicii Domnului, la 15 august. Această sărbătoare marchează în mod tradiţional punctul culminant al verii în Italia. Cu excepţia destinaţiilor turistice, multe magazine şi restaurante vor fi închise.

Un nou val de caniculă sufocantă a cuprins vineri Franţa, peste zece departamente din sudul ţării fiind plasate sub alertă, în condiţiile în care temperaturile ar putea depăşi 40 de grade Celsius duminică.



Vârful valului de căldură este aşteptat la începutul săptămânii viitoare într-o mare parte din ţară, după un weekend în care sunt aşteptate temperaturi cuprinse între 34 grade Celsius şi 40 de grade Celsius în sud, potrivit serviciului meteorologic naţional.



"Temperaturile foarte ridicate ar urma să se intensifice la începutul săptămânii viitoare", cele mai fierbinţi zile fiind aşteptate luni şi marţi, iar canicula se va menţine cel puţin până în a doua parte a săptămânii, a precizat Meteo-France vineri.

