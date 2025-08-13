Încă un șantier deschis în București. A început modernizarea unei noi linii de tramvai

Lucrările de modernizare a liniei de tramvai pe traseul Șoseaua Pantelimon - Bulevardul Basarabia, care presupun reabilitarea a peste 800 de metri cale dublă de rulare și o investiție de 30 de milioane de lei cu TVA, au început.

Se scot șine vechi de aproape jumătate de secol

„Unul dintre cele mai dureroase loturi pe care circulă tramvaiele, cel de pe Chișinău, până la Baia de Aramă, de la Delfinului, intră în reabilitare completă. Vorbim despre scoaterea șinei mai vechi de 45 de ani, protejarea tuturor canalelor de dedesubt, apoi venim cu o șină nouă, reparăm peroanele, punem la loc stâlpi de iluminat, punem ampriza (...), delimităm tramvaiul.

De ce acest lot este foarte important? (...) Vine ca o completare. Când va fi gata, vom avea și finalizat PUZ-ul și SF-ul pentru conectarea tramvaiului până în nord, până la Doamna Ghica, și în sud, până la Giurgiului”, a declarat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, miercuri, într-o conferință de presă.

Valoare estimată de aproape 8 milioane de euro

El a punctat că aceasta înseamnă că, în sfârșit, Municipiul București va avea un inel median de tramvai, o completare a liniei 41 pe partea estică, astfel încât să le permită bucureștenilor care vor să circule rapid să nu mai meargă prin centrul orașului.

„Avem bani pentru acest lot. Se ridică la 30 de milioane de lei. (...) Am votat finanțarea la nivelul Consiliului General, urmează să aplicăm pe Programul de Transport. Peste 385 de milioane de euro sunt dedicați Municipiului București. Acest lot costă mai puțin de 8 milioane de euro. Cofinanțarea o avem asigurată dintr-un credit de la BEI, deci nu punem presiune pe bugetul Municipiului București.

Toată această zonă, împreună cu toate celelalte zone în care vom avea șantiere, vor fi atent monitorizate, vom rămâne în ampriza tramvaiului, dreapta-stânga se vor delimita foarte bine unde circulă mașinile și vom avea autobuze ce vor circula în permanență ca să asigure, să preia călătorii care nu mai pot circula cu tramvaiul”, a precizat Stelian Bujduveanu.

La rândul său, directorul Direcției Investiții din cadrul Primăriei Capitalei, Cătălin Aflat, a informat că Municipalitatea intenționează să reabiliteze 50 de kilometri de infrastructură de tramvai, că va da ordin de începere a lucrărilor de îndată ce va avea finanțarea asigurată și că la lotul de pe bulevardul Chișinău, cu o lungime de 850 de metri, lucrările vor dura 12 luni, scrie Agerpres.

Citește și: Scandal într-un tramvai din București. Reacția virală a unui adolescent agresat de o femeie - Video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News