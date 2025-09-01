Încă un muncitor străin, bătut de un român la Cluj: Victima e în comă

Un cetățean străin se zbate între viață și moarte după ce a fost bătut cu bestialitate la Cluj de un bărbat care a continuat să lovească, chiar și atunci când victima nu se mai putea ridica.

La data de 31 august 2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a propus arestarea preventivă a inculpatului, cercetat pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. 2 lit. c, raportat la alin. 2 Cod penal. Măsura a fost admisă pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc pe 26 august 2025, în jurul orei 23:40, în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului. Inculpatul ar fi atacat victima, un muncitor străin aflat la lucru în România. I-a aplicat multiple lovituri cu un obiect contondent, respectiv o bucată de lemn, în zona capului, spatelui și picioarelor. Leziunile suferite necesită 40-45 de zile de îngrijiri medicale.

„Mai mult, din documentele aflate la dosar rezultă că, în prezent, persoana vătămată se află în comă, iar șansele de supraviețuire sunt incerte”, se arată în comunicatul Parchetului Cluj

Procurorii au spus că agresorul a continuat să lovească victima chiar și după ce aceasta căzuse la pământ, fapt ce denotă un grad ridicat de periculozitate și o agresivitate extremă. Incidentul a avut loc într-o zonă izolată și întunecată, departe de ochii martorilor. După ce l-a bătut, inculpatul a părăsit locul. A lăsat victima inconștientă.

Incidentul vine după ce, în 19 august, deputatul AUR Dan Tanasă a scris pe Facebook: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

Incidentul din Cluj a avut loc în aceeaşi zi în care, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.

