'Înaripata', monument românesc unic în Europa, abandonat și VANDALIZAT. Diaconu: Acolo au murit mulţi oameni şi trebuie asumat ca fiind simbolul sacrificiului

Prin semnificația, plastica și dimensiunile sale impresionante (cca. 48 m înălțime), MONUMENTUL TINERETULUI DE LA STRAJA, sau “ÎNARIPATA”, inaugurat în anul 1988, amplasat pe malul drept al Canalului Poarta Albă – Agigea, în zona fostei localități Straja, pe teritoriul actual al comunei Bărăganu, jud. Constanța, este o operă de artă monumentală contemporană valoroasă, care merită a fi protejată și pusă în valoare. Mircea Diaconu a vorbit, la DC News, despre acest deosebit monument.

"Acest monument e de top. E ca Simfonia a IX-a, e neterminat cumva pentru că nu a fost niciodată finalizat, inaugurat, nu s-a dezvelit niciodată. El există însă şi a fost deja vandalizat... un lucru de normalitate; deja e vandalizat în mare măsură, au dispărut nişte basoreliefuri de bronz, nimeni nu prea ştie cine le-a luat, poate le-au topit...

Ansamblul a fost realizat de către Pavel Bucur. Mi-a fost prieten foarte bun. Ne-am cunoscut când eram studenţi, în anul 1969, în toamna lui ‘69. El era artist plastic, noi eram actori, oameni de teatru, şi am făcut un spectacol, am fost la un festival de teatru experimental, senzaţional şi de mare top la acel moment, iar el făcea scenografia spectacolului nostru şi am rămas prieteni de-o viaţă. Din păcate el, acum cinci ani, s-a prăpădit.

Revenind la monument, e un lucru care n-a avut noroc, ca să zic aşa. E un monument de top – e foarte limpede – dar aşa cum neglijăm şi alte puncte de patrimoniu chiar istorice, reprezentative pentru naţiunea noastră, le lăsăm baltă şi în paragină, acesta de asemenea. Trebuie făcut ceva.

Lucrurile sunt neclare. A fost împins la un moment dat, absolut aiurea, către o fundaţie pentru tineret care nu are nici putere, nici interes de niciun fel. Trebuie refolosit, pus la locul lui, pentru că e un monument figurativ şi făcut de un sculptor de nivel european – şi e foarte clar lucru acesta – care este pe malul Canalului Dunăre – Marea Neagră şi trebuia – ştiu asta de la el, în timp ce-l lucra, ştiu asta foarte bine că discutam - să fie un monument care reprezintă sacrificiul atâtor oameni şi al atâtor generaţii pentru ca acest canal, pe care lumea îl taxează răutăcios ca fiind o realizare a comunismului şi a lui Ceauşescu – lucru profund greşit, pentru că proiectele sunt regale - să existe.

Acolo au murit mulţi oameni. Au murit şi în timpul opresiunii infernale şi au murit chiar şi după aceea. O sumă întreagă de tineri au murit acolo în timp ce s-a făcut, şi trebuie asumat acest monument ca fiind simbolul sacrificiului tuturor oamenilor care au gândit şi au muncit şi au murit ca să existe acest canal. Şi care, comercial vorbind, ar trebui să fie un succes. Canalele, de regulă, în lume, sunt aducătoare de bani şi de bunăstare. Eu îl vad ca o formă de sacrificiu de tipul ‚Meşterul Manole’. Au murit atât de mulţi oameni ca să existe lucrul acesta şi e păcat să nu-l ducem până la capăt şi să-l folosim, să ni-l asumăm, că el există", a spus Mircea Diaconu la DC News.

