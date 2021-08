Statuia Victoriei de pe malul canalului Dunăre - Marea Neagră, în paragină. Ministerul Culturii dă vina pe situaţia juridică. Răspuns EXCLUSIV pentru DC NEWS

Problema sculpturii a fost ridicată la DC NEWS TV de jurnalistul Val Vâlcu.

"E un mare artist, Pavel Bucur, un sculptor român din Bistriţa-Năsăud, să zicem la nivelul lui Brâncuşi. A făcut în 1984, la comanda lui Nicu Ceauşescu, un monument extraordinar. E cel mai înalt din Europa, are 40 de metri, amplasat într-o poziţie strategică. Atunci când am văzut, am rămas cu răsuflarea tăiată. Se află pe marginea Canalului Dunăre – Marea Neagră. Se numeşte ‘Înaripata’. Cum or fi reuşit să o strecoare în epoca aceea, când se cerea artă realistă, nu se ştie.

Cert este că monumentul nu a avut proprietar, Canalul Dunăre-Marea Neagră nu il vrea, Ministerul Culturii nu l-a luat… Între timp s-au furat basoreliefuri, 25 de tone de bronz s-au furat şi s-au topit. Oţelul japonez din care e construit a început să fie şi furat, iar în interior pătrund intemperiile, afectând structura de rezistenţă. Gândiţi-vă că e amplasat în Dobrogea, acolo unde bat vântul, crivăţul.

În loc să fie exploatată această statuie – putea fi făcut acolo un parc, drum de acces, să vină turişti, fiind o privelişte impresionantă cu canalul şi podurile de acolo, s-a blocat în birocraţie. Din 2018 când Ionuţ Vulpescu, cred că era ministru al Culturii, şi când s-a trecut prin nişte foruri birocratice nu s-a mai făcut nimic", a declarat Val Vâlcu la Deferiţi Mass Media.

Ministerul Culturii, răspuns ÎN EXCLUSIVITATE pentru DC NEWS

Am vrut, astfel, să aflăm de la Ministerul Culturii dacă s-a luat vreo măsură pentru reabilitarea structurii, dacă au fost aprobate fonduri pentru restaurarea acesteia, dacă vor fi construite drumuri de acces spre ea şi dacă va fi inclusă în circuitul turistic naţional.

Reprezentanţii ministerului spun că procedurile sunt în curs, dar şi că situaţia juridică a monumentului este cea care îngreunează demersurile.

"Monumentul Tineretului de la Straja, cunoscut sub denumirile Înaripata, Îngerul Căzut, Făclia Tinereţii sau Statuia Victoriei, este o sculptură din oţel inoxidabil, parte a unui ansamblu monumental, situat în zona de protecţie a Canalului Dunăre - Marea Neagră, la km 48, în extravilanul comunei Bărăganu. Datorită calităţilor sale cu totul remarcabile, dintre care enumerăm doar unicitatea operei în contextul artistic românesc în general şi al artei monumentale din perioada socialistă, în special, dar şi relaţia cu cadrul natural pentru care a fost creat, Monumentul Tineretului a fost propus pentru înscrierea în Lista Monumentelor Istorice, în categoria for public, monumente de interes naţional, dosarul de clasare fiind în curs de finalizare", a transmis Ministerul Culturii pentru DC NEWS.

Statutul juridic neclar, una din cauzele degradării

"Starea actuală a Monumentului Tineretului este un motiv de îngrijorare. Obiectivul a fost vandalizat în repetate rânduri, primul act de distrugere, soldat cu dispariţia unuia dintre basoreliefurile din bronz de pe soclu, având loc în 1990.Lipsa unei minime supravegheri şi a oricărui mijloc de protecţie a amplasamentului a condus, în cele din urmă, la dispariţia celorlalte două basoreliefuri şi a unor plăci de inox de la baza sculpturii, însumând o suprafaţă de aproximativ 40 mp. În ultima perioadă starea de degradare s-a accentuat. Astăzi, postamentul este acoperit de nenumărate grafitti-uri. Pe deasupra, această operă de artă de excepţie a căpătat o utilizare complet improprie semnificaţiei şi valorii sale, escaladarea sa devenind o provocare pentru amatorii de sporturi extreme, fapt care contribuie la degradarea sa, transformându-l în acelaşi timp într-o potenţială sursă de accidente grave.

Situaţia prezentată este, înainte de toate, consecinţa statutului juridic neclar al obiectivului. Monumentul este înregistrat într-un inventar al bunurilor Fundaţiei Judeţene pentru Tineret care a preluat patrimoniul fostei organizaţii judeţene a tineretului comunist, însă în Cartea Funciară figurează fără acte. Precizăm că paza, lucrările de întreţinere, reparaţii curente, restaurare şi punere în valoare intră în atribuţiile proprietarului. Până în prezent, persoanele responsabile nu au luat măsuri concrete pentru întreţinerea sculpturii (evaluarea stării de conservare, protecţie şi punere în siguranţă, reparaţii, etc)", a mai explicat Ministerul.

Singura soluţie pentru finanţare, clasarea pe lista monumentelor istorice

"Clasarea Monumentului Tineretului în lista monumentelor istorice - procedură a cărei finalizare depinde şi de clarificarea situaţiei juridice a obiectivului - constituie nu doar mecanismul optim prin care sculptura poate fi pusă sub protecţia legislaţiei în vigoare din domeniul patrimoniului cultural imobil, ci şi un mijloc de a accesa diferite linii de finanţare dedicate monumentelor istorice, în vederea realizării lucrărilor de restaurare şi punere în valoare atât a sculpturii şi a întregului ansamblu din care face parte aceasta, cât şi pentru reabilitarea căilor de acces în respectul ambianţei peisagistice. Unul dintre obiectele proiectului de punere în valoare va consta în stabilirea unei strategii de dezvoltare locală, adaptată semnificaţiei operei de artă, dar şi caracteristicilor şi necesităţilor zonei şi cadrului natural înconjurător, care să plaseze Monumentul Tineretului pe harta turismului cultural, alături de alte puncte de interes din zonă", a concluzionat Ministerul Culturii în răspunsul pentru DC NEWS.