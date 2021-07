Monument românesc unic în Europa, abandonat. Val Vâlcu: Este extraordinar! În loc să fie exploatat, s-a blocat în birocraţie

"A fost proiectat ieri un film documentar extraordinar. Foarte bine realizat, pe model occidental, cu cadre rapide, filmat cu drona etc… Dar toată lumea a plecat din sală întoarsă pe dus. Despre ce este vorba?

E un mare artist, Pavel Bucur, un sculptor român din Bistriţa-Năsăud, să zicem la nivelul lui Brâncuşi. A făcut în 1984, la comanda lui Nicu Ceauşescu, un monument extraordinar. E cel mai înalt din Europa, are 40 de metri, amplasat într-o poziţie strategică. Atunci când am văzut, am rămas cu răsuflarea tăiată. Se află pe marginea Canalului Dunăre – Marea Neagră. Se numeşte ‘Înaripata’. Cum or fi reuşit să o strecoare în epoca aceea, când se cerea artă realistă, nu se ştie.

Cert este că monumentul nu a avut proprietar, Canalul Dunăre-Marea Neagră nu il vrea, Ministerul Culturii nu l-a luat… Între timp s-au furat basoreliefuri, 25 de tone de bronz s-au furat şi s-au topit. Oţelul japonez din care e construit a început să fie şi furat, iar în interior pătrund intemperiile, afectând structura de rezistenţă. Gândiţi-vă că e amplasat în Dobrogea, acolo unde bat vântul, crivăţul.

În loc să fie exploatată această statuie – putea fi făcut acolo un parc, drum de acces, să vină turişti, fiind o privelişte impresionantă cu canalul şi podurile de acolo, s-a blocat în birocraţie. Din 2018 când Ionuţ Vulpescu, cred că era ministru al Culturii, şi când s-a trecut prin nişte foruri birocratice nu s-a mai făcut nimic.

Îmi pare bine că Fildas Art a reluat această temă şi a făcut acest documentar. Să vedem dacă reziştii care s-au legat de o clădire din ciment – că asta era Hala Matache – vor face ceva ca să salvăm acest monument. Se pot pune trei foi de tablă, se poate da nişte vopsea pe structura de rezistenţă, se poate ca primăria aia imbecilă să o exploateze turistic?", a spus Val Vâlcu în cadrul emisiunii "Deferiţi mass-media".

