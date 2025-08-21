Înalta Curte, mesaj dur către Guvernul Bolojan: Tăierea pensiilor nu lovește în magistrați, ci în independența justiției

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a transmis un mesaj dur la adresa proiectului de modificare a legii pensiilor, aflat în dezbatere publică. Instanța supremă susține că măsurile propuse ar însemna un pas înapoi în ceea ce privește statutul magistraților și ar putea afecta direct independența sistemului judiciar.

„Înalta Curte de Casație și Justiție urmărește cu maximă preocupare dezbaterile privind proiectul de modificare a legii pensiilor, care semnalează un regres semnificativ în statutul magistraților”, se arată în comunicat.

Judecătorii de la vârful sistemului atrag atenția că discuțiile privind salariile și pensiile magistraților sunt readuse constant în spațiul public, fie prin inițiative legislative, fie prin declarații politice. În opinia lor, aceste demersuri nu au urmărit o reformă reală, ci mai degrabă construirea unei percepții potrivit căreia judecătorii și procurorii ar beneficia de „privilegii”. „Aceste demersuri ale puterii executive au urmărit şi reuşit să prezinte statutul magistraţilor ca pe un «privilegiu» (…) alimentând un curent polarizant în societate”, se mai arată în document.

Mesajul ICCJ este tranșant: atunci când se vorbește despre tăierea acestor așa-zise privilegii, în realitate se lovește în independența justiției. „A vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea aşa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi, în mod deliberat, statutul judecătorilor, al magistraţilor. În realitate, nu se taie un «beneficiu», se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei”, precizează instanța.

În plus, judecătorii avertizează că diminuarea garanțiilor statutare riscă să demotiveze profesioniștii aflați deja în sistem și să facă meseria neatractivă pentru tinerii care ar putea să o urmeze. „Reducerea drastică a garanțiilor statutare demotivează generațiile de magistrați aflate astăzi în activitate, face profesia neatractivă (…) și, în final, subminează chiar temelia statului de drept”, subliniază comunicatul.

De asemenea, Înalta Curte declară că susține poziția Consiliului Superior al Magistraturii și cere un dialog real cu celelalte puteri ale statului. În opinia instituției, apărarea independenței judecătorilor nu ar trebui privită ca un avantaj personal, ci ca o garanție pentru toți cetățenii. „Protejarea independenței judecătorului nu este un privilegiu, ci o garanție fundamentală pentru fiecare cetățean și pentru funcționarea democratică a statului”, punctează instanța supremă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News