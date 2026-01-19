€ 5.0921
Stiri

DCNews Stiri Înalta Curte decide astăzi dacă Horațiu Potra și rudele sale rămân în arest preventiv
Data actualizării: 10:35 19 Ian 2026 | Data publicării: 10:33 19 Ian 2026

Înalta Curte decide astăzi dacă Horațiu Potra și rudele sale rămân în arest preventiv
Autor: Elena Aurel

mercenarul Horațiu Potra Mercenarul Horațiu Potra. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Luni, 19 ianuarie, Înalta Curte de Casație și Justiție va decide dacă Horațiu Potra, fiul și nepotul său vor rămâne în arest preventiv.

 

Aceștia au fost arestați în noiembrie 2025 și sunt cercetați pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și pentru încălcarea regimului materiilor explozive. 

Curtea de Apel București a prelungit arestul preventiv pentru Horațiu Potra, Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra până la o nouă evaluare, dar nu mai târziu de 30 de zile.

Aceștia au atacat decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar cazul va fi dezbătut astăzi. 

Ședința de judecată a început la ora 10:00.

VEZI ȘI: Polițiști - profesori, reforma perfectă în era Bolojan: Catalogul bate bastonul

Acuzații grave: planuri de destabilizare a Capitalei

Horațiu Potra este acuzat de o tentativă de comitere a unor acțiuni contra ordinii constituționale.  Procurorii îl acuză de implicarea lui într-un grup organizat care ar fi fost pregătit să facă violențe și să deturneze caracterul pașnic al protestelor după anularea alegerilor din decembrie 2024.

De asemenea, este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, utilizarea  de materiale pirotehnice fără drept și instigare publică.

Grupul coordonat de Potra ar fi fost pregătit cu persoane cu pregătire militară și vehicule, cu scopul de a se deplasa spre București și a sprijini ”acțiuni împotriva autorităților de stat”. Procurorii au finalizat cercetările și au înaintat dosarul spre judecată la Curtea de Apel București.

Inițial, aceștia au fost reținuți, apoi eliberați, perioadă în care au părăsit teritoriul României.

Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost extrădați din Dubai pe 21 noiembrie și, de atunci, se află în arest preventiv. Hotărârea Înaltei Curți este definitivă și va avea un impact major asupra cursului anchetei.

VEZI ȘI: România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horatiu potra
inalta curte de casatie si justitie
arest preventiv
