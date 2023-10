În ce stare se află Viorel Lis, după ce s-a zvonit că a murit. Oana Lis: Mă lupt cu el, îl îngrijesc. Mi-a zis că vrea să moară acasă

"Nu s-a întâmplat nimic grav cu el! Ce atâtea zvonuri?! Viorel este tot în aceeași stare! Totul e ok, e cum era. Are niște boli cronice care s-au agravat, în ultimul timp. Stă mai mult în pat. Are des episoade depresive, dar e normal să se simtă așa la bolile lui. E și vârsta înaintată! Vio nu mai iese de mult din casă, nu pot să-l mai scot deloc afară. Eu mă lupt cu el, îl îngrijesc, sunt asistenta lui medicală, ce pot să fac!”, a dezvăluit Oana Lis, pentru Click!.

"Mi-a zis că el vrea să moară acasă"

"Adevărul e că niciodată nu ești pregătit să te desparți de cineva drag pentru totdeauna! Eu, recent, am mers și la un curs ca să fiu pregătită pentru travaliul de doliu. Uneori, ca să-ți revii, după ce pierzi o persoană dragă, poate dura și doi ani. E un moment foarte dificil!”, a mai spus vedeta.

"Viorel mi-a zis că el, dacă se întâmplă ceva și îi e rău, nu mai vrea la spital, în ruptul capului. Mi-a zis, săracul de el, că el vrea să moară acasă, în patul lui. Pur și simplu, el nu mai suportă spitalele. Nu mai vrea să fie internat!”, a mărturisit Oana Lis.

"Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică"

Anul trecut, Viorel Lis a fost diagnosticat cu o semipareză la membrele inferioare, a suferit un infarct și a fost operat. Ba, mai mult, Oana Lis mărturisea tot atunci că și-a băgat verigheta la amanet pentru a face față cu cheltuielile de îngrijire.

"Mi-am lăsat verigheta la amanet ca să pot să-i cumpăr de urgență un cărucior cu rotile lui Vio, ca o femeie "pe interes" ce sunt, cum vorbea lumea…" scria Oana Lis pe pagina sa de Facebook.

"De când s-au accentuat problemele lui de sănătate, eu am mereu cu telefonul la mine și nu mă duc foarte departe de casă. Dacă mă sună și are nevoie de ceva, mă întorc imediat. Nu mă ajută nimeni cu Viorel, eu mă descurc singură. Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică și să mă descurc singură, nu am nevoie de nimeni. Nu sunt genul să mă plâng și să mă victimizez. Viorel este acum acasă, e așa și așa. Mergem la doctor, la particular, atunci când avem nevoie, pentru că e mai ok pentru el așa, nu are răbdare să aștepte mult”, povestea Oana, în urmă cu ceva timp, pentru Click!

