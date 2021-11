În ce investește George Soros în perioada de criză. Mutarea momentului: Pariurile miliardarului

foto New Economic Thinking/ Youtube. George Soros

Soros Fund Management și-a mărit pariurile pe acțiuni imobiliare și financiare în ultimul trimestru, în timp ce valoarea portofoliului său de acțiuni americane a scăzut la mai puțin de 5 miliarde de dolari.

Firma de investiții a lui George Soros a dezvăluit noi poziții în Hill-Rom Holdings Inc., MGM Growth Properties LLC, JPMorgan Chase & Co. și Goldman Sachs Group Inc., potrivit unui document de reglementare depus vineri, conform dcbusiness.ro.

Firma, cu sediul în New York, a majorat participațiile la IHS Markit Ltd. și la constructorul de locuințe Dr Horton Inc. Pe de altă parte, a renunțat la poziții la QuantumScape Corp., un start-up care se ocupă cu baterii pentru vehicule electrice, dar și la producătorul de ascensoare Otis Worldwide Corp.

Firma de investiții a filantropului miliardar deținea 4,96 miliarde de dolari în acțiuni americane la sfârșitul trimestrului.

”BNR nu monitorizează piața imobiliară, nu o are în gestiune, dar e atentă ce se întâmplă pe această piață cu un rol important. Eu, personal, nu văd, la această oră, un pericol care să vină de pe piața imobiliară. Poate că multe prețuri sunt exagerate, dar, repet, se lucrează cu două prețuri, prețul afișat și prețul plătit, e o diferență între ele” a explicat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, într-un interviu penru DCNews.

”Necesarul, la ora asta, de locuințe în România, e de peste un milion” a punctat, în acest context, Adrian Vasilescu. El a adăugat, însă, că ”nu sunt bani pentru a le cumpăra, nu suntem în America aici”.

Profesorul de economie Mircea Coșea avertiza recent că ”Este un fenomen pe care nu mai putem să îl evităm, este o inflație care a acoperit întreaga lume”.

”Suntem într-o situație în care lucrurile nu vor merge bine în viitoarele luni, anumite categorii ale populației vor fi puternic afectate, mai ales pensionarii și cei cu venituri mici și trebuie luate măsuri imediat pentru contracararea unor efecte care vor duce la pierderi chiar de vieți omenești.Gândiți-vă că statul în frig, fără medicamente și cu o alimentație de proastă calitate la persoane care sunt fragile din punct de vedere al sănătății pot duce la decese” mai puncta el.

