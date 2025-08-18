Data publicării:

În cât timp intervin SMURD și pompierii când e o situație de criză. Mesajul lui Predoiu

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
Guvernul României
Guvernul României

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj cu ocazia aniversării celor 181 de ani de existență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București – Ilfov.

 

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov poartă un nume de glorie, ,,Dealul Spirii”, care evocă devotamentul și curajul pompierului român, față de aproapele lui și față de țară.

Astăzi, la ceas aniversar, aducem un omagiu și transmitem întreaga noastră recunoștință celor care au pus temelia și au clădit această structură de salvare, mereu în slujba cetățenilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov este, astăzi, cea mai mare unitate de intervenție în situații de urgență de la nivel național, asigurând aproximativ 22% din totalul intervențiilor.

Această capacitate ridicată de intervenție a fost agregată în urma unei reforme curajoase la vremea respectivă, care a concentrat resursele din București și Ilfov, a concentrat comanda și a eliminat lanțuri de decizie replicate, scurtând viteza de decizie și reacție, creând premisele unei intervenții mai eficiente. Și atunci, ca și astăzi, în pragul reformelor, a fost nevoie de perseverență pentru a lămuri și convinge de beneficiile reorganizării, astăzi demonstrate prin experiența și bilanțul anilor care au urmat până astăzi. Și atunci, ca și astăzi, au fost piedici și reflexe paseiste care au trebuit depășite, pentru a face loc modernizării.

,,Reforma ISUBIF” de la vremea respectivă a urmat aceeași logică a concentrării resurselor, scurtării lanțului de comandă, eliminării structurilor intermediare inutile sau replicate în oglindă fără o nevoie reală și este un alt argument practic și concret prin rezultate, pentru modernizarea continuă a structurilor DSU/ IGSU și, în general, a structurilor MAI care trebuie eficientizate continuu, în raport cu provocările din ce în ce mai complexe și exigențele din ce în ce mai ridicate ale cetățenilor și comunităților și care vor urma cu necesitate.

În acest an, salvatorii din București și Ilfov au desfășurat peste 75.000 de misiuni de stingere a incendiilor, de acordare a primului-ajutor medical, de descarcerare sau pentru protecția comunităților ori a mediului, iar pentru 61.271 de oameni intervenția promptă a pompierilor a însemnat o nouă șansă la viață.

Pentru că reușita unei misiuni se numără în vieți salvate și persoane ajutate, pompierii și paramedicii SMURD din București și județul Ilfov și-au îmbunătățit permanent capacitatea de intervenție, timpul mediu de răspuns în anul 2024 fiind de aproximativ 9 minute pentru echipajele de stingere a incendiilor și de aproximativ 7 minute pentru echipajele de acordare a primului-ajutor.

Transmit toată aprecierea mea pompierilor militari, medicilor, asistenților și paramedicilor, piloților IGAV care intervin la sprijin, șoferilor SMURD, conștient fiind că în spatele fiecărei intervenții, sunt oameni profesioniști și devotați comunității,  care i-au decizii la secundă, în momente critice în care nu e loc de greșeli.

Meseria de pompier militar este definită de curaj, spirit de sacrificiu și grijă față de semeni. Răspunsul prompt la nevoia cetățeanului, fie că este în plan național, cum au fost intervențiile neîntrerupte la inundațiile din Suceava și Neamț sau în plan internațional, prin participarea la misiuni de sprijin a pompierilor eleni și francezi, confirmă valoarea salvatorilor români.

În calitate de ministru, le mulțumesc pentru că sunt mereu acolo unde este cea mai mare nevoie, că sunt mereu neobosiți în a oferi ajutor până în ultima clipă și pentru fiecare viață aflată în pericol. La baza fiecărei reușite există cooperarea, coordonarea și lucrul în echipă, elementele definitorii care au configurat salvatorii MAI.

La mulți ani Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București - Ilfov!”, a transmis Cătălin Predoiu.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
China. Scăderea producției de ciment, o dovadă a sfârșitului boom-ului din sectorul construcțiilor
18 aug 2025, 11:43
DC Conducem revine. Episod special la Academia Titi Aur
18 aug 2025, 11:33
De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni
18 aug 2025, 11:40
China cere un acord "acceptabil pentru toate părţile" înaintea summitului de la Casa Albă privitor la Ucraina
18 aug 2025, 11:28
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată
18 aug 2025, 11:15
În cât timp intervin SMURD și pompierii când e o situație de criză. Mesajul lui Predoiu
18 aug 2025, 11:00
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
China, anunțul zilei privind „reunificarea” cu Taiwanul, după promisiunea pe care Xi i-a făcut-o lui Trump
18 aug 2025, 10:52
Ministrul de Externe al Germaniei cere presiuni sporite asupra Rusiei înaintea summit-ului la care vor participa Trump, Zelenski și mai mulți lideri europeni
18 aug 2025, 10:39
Explozie puternică la o uzină din Rusia. Bilanțul morților a crescut la 20
18 aug 2025, 10:01
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
18 aug 2025, 08:42
BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții
18 aug 2025, 08:39
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
18 aug 2025, 08:49
Opriri de apă în mai multe sectoare din București în perioada 19–22 august 2025
18 aug 2025, 08:25
La ce oră se întâlnește Trump cu Zelenski, Macron, Merz, Meloni, Starmer, Stubb, Rutte și Ursula von der Leyen
18 aug 2025, 08:25
Trump, anunț pentru Zelenski „dacă vrea să pună acum capăt războiului”: Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!
18 aug 2025, 08:18
Păstrăv uriaș prins de renumitul pescar Vasile Ilea: O nouă captură de povestit nepoților / foto în articol
18 aug 2025, 08:12
Predicțiile care îți dau fiori: Viața pe Pangea Ultima - următorul supercontinent al Pământului
17 aug 2025, 23:43
Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”
17 aug 2025, 22:46
Nicu plătește. După Vestele galbene, Macron se confruntă cu Gulerele albe
17 aug 2025, 21:25
Lecția pe care România trebuie să o învețe de la Marea Britanie pentru a salva vieți la trecerile feroviare - FOTO în articol
17 aug 2025, 21:40
Țeapă cu RCA. Cum s-a trezit un bucureștean fără 350 de euro în cont. Mesajul de care să te ferești
17 aug 2025, 20:36
Horoscop 18 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
17 aug 2025, 19:37
O femeie a ajuns de urgență la spital după ce și-a stors un coș. Ce este „triunghiul morții” de pe față - FOTO în articol
17 aug 2025, 19:35
Iranienii reîncep producția primului model Dacia Logan. Cum va arăta Pars Nova
17 aug 2025, 19:04
Harry, abandonat în mijlocul furtunii. Tăcerea lui Meghan ridică semne de întrebare
17 aug 2025, 18:33
Cum și-a sărbătorit Madonna cei 67 de ani
17 aug 2025, 17:39
Descoperire uimitoare despre păuni: Pot emite lasere din penele cozii
17 aug 2025, 17:44
Întors la Moscova din Alaska, Putin s-a pus pe raportat: mai întâi elitei ruse, apoi aliaților săi. Pe cine a sunat primul
17 aug 2025, 17:01
Copiii deshidratați au umplut sala de Urgențe la Sfânta Maria. Medicul Craiu arată cât de repede se poate întâmpla asta
17 aug 2025, 16:56
Primele alegeri fără președintele acuzat de sex cu un minor. Baricadat în propriul său ”stat independent”
17 aug 2025, 16:14
O persoană care intenționa să se sinucidă, salvată de polițiști
17 aug 2025, 16:18
Pământ pentru pace. Lista ”de dorințe” a lui Putin, publicată de Reuters
17 aug 2025, 16:24
Președintele unei țări, îmbrăcat în bermude, mesaj inedit pentru Trump din grădina sa: Asta semăn eu! - Video
17 aug 2025, 15:33
Aglomerație infernală pe Autostrada Soarelui. Traficul este blocat complet în dreptul orașului Cernavodă 
17 aug 2025, 15:23
Bătaie între clanurile din Dâmbovița, în stradă. Polițiștii au tras focuri de armă și au reținut 10 persoane
17 aug 2025, 15:11
Clipe de coșmar la un Rally Cross în Argeș. O roată desprinsă de la o mașină a băgat în spital doi spectatori
17 aug 2025, 14:22
Oficial: Lista liderilor europeni care îl vor însoți pe Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump
17 aug 2025, 13:38
Aglomerație pe Valea Prahovei și pe drumurile de la mare. Rute alternative ca să nu stai în coloană
17 aug 2025, 13:27
E record! Ce au găsit polițiștii greci în containere de mărfuri prezentate ca fiind cu perdele şi ţesături pe aeroportul din Atena
17 aug 2025, 13:20
Adrian Năstase: Trump și Putin au negociat și alte lucruri, separat de Ucraina
17 aug 2025, 13:08
Un expert american avertizează că titanii tech Musk și Thiel își doresc dominația globală: "Pot avea controlul total asupra vieții noastre"
17 aug 2025, 12:39
Cum recunoști un atac de cord la munte. Sfaturile salvamontiștilor pentru amatorii de drumeții
17 aug 2025, 12:46
Premierul Ilie Bolojan anunță noi măsuri de austeritate: "Nu există altă soluție" 
17 aug 2025, 11:25
Cine e jurnalista care i-a adresat întrebări incomode lui Vladimir Putin, în Alaska. Nu e prima dată când îl pune în dificultate
17 aug 2025, 11:46
Câte atacuri a lansat Rusia în Zaporojie la o zi după summitul Trump - Putin din Alaska
17 aug 2025, 11:05
Proteste violente în Serbia. Manifestanții au dat foc la sediile partidelor și s-au bătut cu polițiștii
17 aug 2025, 10:32
Documente americane despre summitul Trump-Putin, uitate într-un hotel din Alaska, scot la iveală detalii sensibile
17 aug 2025, 09:53
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
17 aug 2025, 09:24
Carte returnată la bibliotecă după 82 de ani. La cât ar fi ajuns amenda pentru întârziere
17 aug 2025, 09:36
Zeci de persoane rănite după un cutremur cu magnitudinea 6
17 aug 2025, 08:38
Grup de copii, rătăcit pe munți, în Maramureș 
17 aug 2025, 08:13
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat
acum 2 minute
A început perioada de foc pe piața chiriilor. Top: Un complex devine super aproape de metrou după ce s-a făcut linie specială de autobuz
acum 15 minute
Gestiunea deșeurilor în București: lecția Ljubljanei
acum 20 de minute
Marele câștig pentru România, dacă războiul din Ucraina se termină acum. Chirieac, precizări
acum 30 de minute
China. Scăderea producției de ciment, o dovadă a sfârșitului boom-ului din sectorul construcțiilor
acum 32 de minute
De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni
acum 39 de minute
DC Conducem revine. Episod special la Academia Titi Aur
acum 45 de minute
China cere un acord "acceptabil pentru toate părţile" înaintea summitului de la Casa Albă privitor la Ucraina
Cele mai citite știri
pe 17 August 2025
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
pe 17 August 2025
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
pe 17 August 2025
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
pe 17 August 2025
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
pe 17 August 2025
Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel