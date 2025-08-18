În cât timp intervin SMURD și pompierii când e o situație de criză. Mesajul lui Predoiu

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj cu ocazia aniversării celor 181 de ani de existență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București – Ilfov.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov poartă un nume de glorie, ,,Dealul Spirii”, care evocă devotamentul și curajul pompierului român, față de aproapele lui și față de țară.

Astăzi, la ceas aniversar, aducem un omagiu și transmitem întreaga noastră recunoștință celor care au pus temelia și au clădit această structură de salvare, mereu în slujba cetățenilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov este, astăzi, cea mai mare unitate de intervenție în situații de urgență de la nivel național, asigurând aproximativ 22% din totalul intervențiilor.

Această capacitate ridicată de intervenție a fost agregată în urma unei reforme curajoase la vremea respectivă, care a concentrat resursele din București și Ilfov, a concentrat comanda și a eliminat lanțuri de decizie replicate, scurtând viteza de decizie și reacție, creând premisele unei intervenții mai eficiente. Și atunci, ca și astăzi, în pragul reformelor, a fost nevoie de perseverență pentru a lămuri și convinge de beneficiile reorganizării, astăzi demonstrate prin experiența și bilanțul anilor care au urmat până astăzi. Și atunci, ca și astăzi, au fost piedici și reflexe paseiste care au trebuit depășite, pentru a face loc modernizării.

,,Reforma ISUBIF” de la vremea respectivă a urmat aceeași logică a concentrării resurselor, scurtării lanțului de comandă, eliminării structurilor intermediare inutile sau replicate în oglindă fără o nevoie reală și este un alt argument practic și concret prin rezultate, pentru modernizarea continuă a structurilor DSU/ IGSU și, în general, a structurilor MAI care trebuie eficientizate continuu, în raport cu provocările din ce în ce mai complexe și exigențele din ce în ce mai ridicate ale cetățenilor și comunităților și care vor urma cu necesitate.

În acest an, salvatorii din București și Ilfov au desfășurat peste 75.000 de misiuni de stingere a incendiilor, de acordare a primului-ajutor medical, de descarcerare sau pentru protecția comunităților ori a mediului, iar pentru 61.271 de oameni intervenția promptă a pompierilor a însemnat o nouă șansă la viață.

Pentru că reușita unei misiuni se numără în vieți salvate și persoane ajutate, pompierii și paramedicii SMURD din București și județul Ilfov și-au îmbunătățit permanent capacitatea de intervenție, timpul mediu de răspuns în anul 2024 fiind de aproximativ 9 minute pentru echipajele de stingere a incendiilor și de aproximativ 7 minute pentru echipajele de acordare a primului-ajutor.

Transmit toată aprecierea mea pompierilor militari, medicilor, asistenților și paramedicilor, piloților IGAV care intervin la sprijin, șoferilor SMURD, conștient fiind că în spatele fiecărei intervenții, sunt oameni profesioniști și devotați comunității, care i-au decizii la secundă, în momente critice în care nu e loc de greșeli.

Meseria de pompier militar este definită de curaj, spirit de sacrificiu și grijă față de semeni. Răspunsul prompt la nevoia cetățeanului, fie că este în plan național, cum au fost intervențiile neîntrerupte la inundațiile din Suceava și Neamț sau în plan internațional, prin participarea la misiuni de sprijin a pompierilor eleni și francezi, confirmă valoarea salvatorilor români.

În calitate de ministru, le mulțumesc pentru că sunt mereu acolo unde este cea mai mare nevoie, că sunt mereu neobosiți în a oferi ajutor până în ultima clipă și pentru fiecare viață aflată în pericol. La baza fiecărei reușite există cooperarea, coordonarea și lucrul în echipă, elementele definitorii care au configurat salvatorii MAI.

La mulți ani Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București - Ilfov!”, a transmis Cătălin Predoiu.

