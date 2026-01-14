Impactul platformelor chinezești pentru economia Poloniei: Ce au de făcut statele din UE, inclusiv România

Camera Economiei Digitale din Polonia a publicat studiul „Platformele chineze de comerț electronic și economia Poloniei“, în care sunt analizat principalele provocări cu care se confruntă comerțul electronic polonez și european.

Acest studiu oferă o analiză detaliată a prezenței tot mai accentuate a entităților din țări terțe pe piața poloneză, precum și a impactului acestora asupra ecosistemului intern de comerț electronic. Raportul poate constitui un punct de plecare solid pentru formularea unor recomandări privind măsuri care ar putea sprijini antreprenorii polonezi în contextul creșterii concurenței din partea jucătorilor internaționali.

În Polonia este evidentă creșterea popularității piețelor de comerț electronic de vânzare provenite din țări terțe. Această creștere generează provocări pentru economia internă, legate de condiții de concurență inegale, precum și de absența unor cadre juridice coerente care să asigure condiții echitabile pentru companiile locale. Disparitățile de reglementare, alături de subevaluarea expedierilor în scopul evitării TVA-ului și a taxelor vamale, reprezintă o problemă majoră. Lista preocupărilor include, de asemenea, siguranța produselor, protecția datelor cu caracter personal și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. În plus, ajutoarele de stat acordate companiilor din țări terțe pe piața europeană creează inegalități concurențiale suplimentare.

Țările din UE trebuie să adopte msăuri pentru dezvoltarea economiei digitale în concordanță cu tendințele globale

În 2024, piața poloneză de comerț electronic a atins o valoare de aproximativ 150 de miliarde de zloți, platformele din țări terțe deținând o cotă estimată între 6% și 11%. Acest fapt indică o creștere dinamică a influenței lor asupra structurii vânzărilor. În ultimii ani, această tendință a fost deosebit de vizibilă în categoriile de electronice și electrocasnice, dominate de produse oferite prin platforme din țări terțe.

Din păcate, aplicarea insuficientă a reglementărilor legale poloneze și europene în domeniul comerțului electronic, precum și standardele mai scăzute de protecție a consumatorilor pe platformele asiatice, reprezintă o amenințare atât pentru concurența loială pe piață, cât și pentru consumatori.

Campania „Taki Sam Start”, inițiată de Camera Economiei Digitale, urmărește egalizarea condițiilor de concurență prin propuneri legislative, inclusiv eliminarea scutirii de taxe vamale pentru importurile de bunuri cu o valoare de până la 150 de euro începând cu anul 2026, precum și introducerea unor obligații semnificative pentru vânzătorii din afara UE, inclusiv cerința de a desemna un reprezentant în Uniunea Europeană.

„Este esențial ca Polonia și celelalte state membre ale Uniunii Europene să adopte măsuri care nu doar să protejeze piața internă, ci și să sprijine dezvoltarea economiei digitale în concordanță cu tendințele globale. Veniturile potențiale nerealizate ale sectorului de retail din Polonia, care ar fi putut fi captate de entități interne, sunt estimate între 6,5 și 8,8 miliarde zloți pe o perioadă de 12 luni (2024–2025), ceea ce subliniază importanța acestei inițiative pentru dezvoltarea viitoare a economiei poloneze.

Eforturile comune ale sectorului public și privat sunt esențiale pentru a asigura competitivitatea antreprenorilor polonezi pe piața de comerț electronic și pentru a permite dezvoltarea continuă a economiei digitale interne“, se precizează în cercetare.

Studiul poate fi accesat AICI.