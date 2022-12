Imaginile bucuriei după Croația - Maroc. 'Este cel mai important gol din carieră' - Foto în articol

'Încă nu realizez ce am reuşit. Poate voi realiza mai târziu. Am făcut un meci bun, a fost extraordinar. Am meritat să câştigăm. Şi am înscris cel mai important gol al carierei mele', a spus Orsic.

Galerie foto cu bucuria croaților:

CROATIA TAKE THIRD PLACE AT THE 2022 WORLD CUP! ???????? pic.twitter.com/QHNaNFpTrU — ESPN FC (@ESPNFC) December 17, 2022

2018 ????

2022 ????



Consecutive podium finishes for Croatia at the World Cup ???????? pic.twitter.com/oV37k0HF4C — B/R Football (@brfootball) December 17, 2022

CROATIA TAKE THE THIRD PLACE! ???????????? pic.twitter.com/xaPR645KVt — 433 (@433) December 17, 2022

1998 ???? 2018 ???? 2022 ????



Croatia ???????? adds another medal to their collection! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2022

Croația a câştigat medaliile de bronz la Cupa Mondială de fotbal 2022 din Qatar, după ce a învins echipa Marocul cu scorul de 2-1 (2-1), sâmbătă, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, în finala mică a competiţiei.

Josko Gvardiol (7) şi Mislav Orsic (42) au înscris pentru echipa antrenată de Zlatko Dalic, în timp ce Achraf Dari (9) a marcat golul echipei africane.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News