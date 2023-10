Imagini emoționante cu bărbații israelieni care se întorc din toată lumea pentru a lupta cu Hamas. Ovații pe aeroportul Ben Gurion / video

Mulți cetățeni israelieni care trăiesc în străinătate au preferat nu să stea departe de război, ci să meargă la el. De la Atena la New York, aceștia au mers spre aeroporturi și au discutat în mediul online despre cum să se organizeze pentru a se întoarce în țară și pentru a lupta împotriva Hamas, conform ABC News.

Ei nu se dau înapoi de la a fi înrolați și a sta într-o unitate militară ori a fi voluntari pentru a transporta provizii către cei care au nevoie, chiar dacă războiul a provocat deja moartea a cel puțin 1.800 de oameni. Marți, armata israeliană și-a extins mobilizarea de rezerviști la 360.000, potrivit presei țării, în timp ce și-a intensificat represaliile pentru atacurile surpriză.

Yaakov Swisa, un tată a cinci copii, de 42 de ani, a spus că nimeni nu l-a sunat și nimeni nu i-a cerut să se întoarcă în Israel pentru a lupta, dar simte că nu are de ales. El a fost în armată timp de 15 ani și a spus că a aflat că colegul său de cameră din armată s află printre cei cel puțin 260 de uciși la un festival de muzică.

Swisa vrea să se alăture unității sale de rezervă, chiar dacă asta înseamnă să-și părăsească familia și slujba din Los Angeles.

„Plâng de două, trei zile. Suficient. Asta este. Sunt gata să lupt”, a spus el. „Ce aș mai face... în timp ce prietenii mei sunt îngropați în Israel?”, a mai spus el.

În alte cazuri, israelienii care sunt prea tineri pentru a se înrola în armată, precum și non-israelienii cu legături strânse cu țara, au încercat să meargă în Israel pentru a ajuta membrii familiei sau pentru a fi voluntari.

Adam Jacobs, un student de 18 ani la colegiul comunitar din New Jersey, a spus că s-a născut și a crescut în SUA și că de ani de zile a călătorit în fiecare vară pentru a-și vizita familia în Israel. El a spus că a aflat că vărul său se numără printre cei uciși și că vrea să se îndrepte spre Israel pentru a face voluntriat, eventual să care provizii.

„Nu aș putea trăi cu mine însumi dacă aș rămâne aici”, a spus Jacobs. „Nu a fost niciodată atât de rău.”, a adăugat el.

Pe aeroportul Ben Gurion, soldații israelieni au fost întâmpinați cu aplauze.

