Imagini cutremurătoare de la accidentul de tramvai din Lisabona. Strigăte de ajutor: „Sunt copii acolo jos”

Capitala Portugaliei a fost zguduită miercuri seară de un accident devastator al funicularului Gloria, soldat cu moartea a 15 persoane și rănirea altor 23, printre care și un copil. Incidentul a provocat șoc și groază în rândul trecătorilor și turiștilor care asistau la prăbușirea vagonului, iar autoritățile au declarat miercuri o zi de doliu național.

Martorii oculari au relatat scene înfiorătoare imediat după deraieri. Trecătorii s-au grăbit să-i ajute pe cei prinși sub epava funicularului. Un bărbat striga panicat: „Sunt copii sub tramvai!”, iar altul adăuga: „S-a făcut praf”, conform Ladbible.

Potrivit mărturiilor, funicularul a coborât cu viteză maximă și s-a izbit de o clădire de pe Avenida da Liberdade, iar vagonul s-a prăbușit ca o „cutie de carton”, fără ca frânele să funcționeze corect. Echipele de intervenție au muncit ore întregi pentru a-i elibera pe cei prinși sub dărâmături, confirmând ulterior că toți răniții au fost salvați.

Scene of Lisbon funicular crash https://t.co/tYxrjdo3Pd — Reuters (@Reuters) September 3, 2025



Victime și reacții oficiale

Autoritățile nu au dezvăluit încă naționalitățile persoanelor decedate, dar au confirmat că printre victime se află și turiști. Ministerul britanic de Externe a precizat că este pregătit să ofere asistență consulară în cazul cetățenilor britanici afectați.

Primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a declarat: „Este o zi tragică pentru orașul nostru... Lisabona este în doliu, este un incident tragic, tragic”. La rândul său, prim-ministrul Luís Montenegro și președintele Marcelo Rebelo de Sousa și-au exprimat compasiunea față de familiile afectate.

Guvernul portughez a transmis: „Un accident tragic a provocat pierderea ireparabilă a vieții umane, care a îndoliat familiile acestora și a consternat întreaga țară”.



Detalii despre funicular și cauzele accidentului

Funicularul Gloria, inaugurat în 1885 și electrificat în 1915, este o atracție turistică importantă și un monument național. Două vagoane circulă prinse de cabluri de oțel pe un traseu curbat, transportând atât locuitorii Lisabonei, cât și turiști. În momentul accidentului, vagonul a ieșit de pe șine și a lovit o clădire, prinsând mai multe persoane sub epavă.

Carris, compania care operează funicularul, a transmis că vagonul era întreținut corespunzător și că „îi pare foarte rău pentru ceea ce s-a întâmplat”. Cauza exactă a tragediei rămâne însă neclară, iar anchetatorii lucrează pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Portugalia a declarat miercuri o zi de doliu național, iar primarul Lisabonei a anunțat trei zile de doliu pentru victimele „tragicului accident”. Străzile din capitală au fost marcate de emoție și consternare, iar autoritățile își concentrează eforturile pentru a sprijini victimele și familiile acestora.

